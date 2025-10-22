https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/trumpa-barisin-mimari-odulu-verildi--1100374995.html
Trump'a 'Barışın Mimarı' ödülü verildi
Trump’a 'Barışın Mimarı' ödülü verildi
ABD Başkanı Donald Trump, Richard Nikson Vakfı tarafından 2025–2026 dönemi için "Barışın Mimarı" ödülüne layık görüldü. Trump'a ödül, Beyaz Saray'daki törende... 22.10.2025
Richard Nixon Vakfı, ABD Başkanı Donald Trump’ı 2025–2026 dönemi 'Barışın Mimarı' ödülü verdi.Nikson ailesi üyeleri ve Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı, Büyükelçi Robert O Brien, 21 Ekim’de Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te düzenlenen törende ödülü Trump’a takdim etti. Vakıf, sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 1987'den gelen 'övgü'Ulusal Arşiv’den alınan gizliliği kaldırılmış bir mektuba göre, Nikson ailesi 1987 yılında Trump'a bir mektup yazmış. 21 Aralık 1987 tarihli, “Sevgili Donald” hitabıyla başlayan kişisel mektupta Richard Nikson, eşi Pat’in şu sözlerini aktarıyordu: Trump 'Nobel' istiyorduTrump, defalarca Nobel Barış Ödülü’nü hak ettiğini söylemiş ancak ödül, Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado’ya verilmişti. Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, ödül sahibinin kendisini bizzat arayarak ödülü onun adına kabul ettiğini ve bu ödülü hak eden kişinin aslında Trump olduğunu düşündüğünü söylediğini aktarmıştı.
Trump’a 'Barışın Mimarı' ödülü verildi
ABD Başkanı Donald Trump, Richard Nikson Vakfı tarafından 2025–2026 dönemi için "Barışın Mimarı" ödülüne layık görüldü. Trump’a ödül, Beyaz Saray’daki törende takdim edildi.
Richard Nixon Vakfı, ABD Başkanı Donald Trump’ı 2025–2026 dönemi 'Barışın Mimarı' ödülü verdi.
Nikson ailesi üyeleri ve Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı, Büyükelçi Robert O Brien, 21 Ekim’de Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te düzenlenen törende ödülü Trump’a takdim etti.
Vakıf, sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Başkan Trump’ın ‘Önce Amerika’ dış politikası, güç yoluyla barış felsefesiyle birleşen aktif kişisel diplomasisine dayanıyor. Elde ettiği ateşkesler ve barış anlaşmaları bakımından sonuçlar gerçekten olağanüstü.”
Ulusal Arşiv’den alınan gizliliği kaldırılmış bir mektuba göre, Nikson ailesi 1987 yılında Trump'a bir mektup yazmış. 21 Aralık 1987 tarihli, “Sevgili Donald” hitabıyla başlayan kişisel mektupta Richard Nikson, eşi Pat’in şu sözlerini aktarıyordu:
“Phil Donahue’nun programındaki konuşmanızı izledikten sonra Pat, ‘Donald, ne zaman başkanlık için aday olursan ol, kazanacaksın!’ dedi.”
Trump, defalarca Nobel Barış Ödülü’nü hak ettiğini söylemiş ancak ödül, Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado’ya verilmişti.
Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, ödül sahibinin kendisini bizzat arayarak ödülü onun adına kabul ettiğini ve bu ödülü hak eden kişinin aslında Trump olduğunu düşündüğünü söylediğini aktarmıştı.