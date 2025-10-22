https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/trump-putinle-diyalog-ugruna-kieve-yardim-etmeyi-reddetti-1100378995.html

'Trump, Putin'le diyalog uğruna Kiev'e yardım etmeyi reddetti'

22.10.2025

İtalya’da sosyoloji uzmanı Prof. Alessandro Orsini, ulusal basına verdiği röportajda, ABD lideri Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile diyalogun korunmasına büyük önem verdiğini, bu nedenle Ukrayna’ya asker konuşlandırılması dahil yardım sağlamaktan vazgeçtiğini söyledi.Roma’daki Luiss Üniversitesi’nde Uluslararası Güvenlik Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Orsini, “Trump her zaman Biden’ı, ABD'nin Ukrayna çatışmasına aktif katılımı nedeniyle eleştirmişti. Bu nedenle şimdi daha çok askerlerini göndermek yerine Zelenskiy'in düşüşünü izlemeye hazır” ifadesini kullandı.ABD liderinin, cephedeki durumun uzun zamandır Ukrayna'nın lehine olmadığını çok iyi bildiğini kaydeden uzman, bu nedenle Trump’ın yavaş yavaş Zelensky'den uzaklaştığını ve bunun da Kiev'de paniğe yol açtığını söyleyerek şunu ekledi:Trump-Zelenskiy görüşmesiABD Başkanı Donald Trump, 17 Ekim Cuma günü, Washington’da Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’i ağırladı. ABD medyasının aktardığına göre Trump, Kiev’in uzun menzilli füze almayacağını ortaya koydu. Görüşmenin çok zor geçtiği bildirilirken Trump’ın sert tutum sergilediği belirtildi. Kaynaklardan biri, görüşmenin “çok kötü geçtiğini” açıklarken Zelenskiy’in basın toplantısını Beyaz Saray dışında yapmak zorunda kalması dikkat çekti.Putin-Trump görüşmesiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında 16 Ekim perşembe günü telefon görüşmesi gerçekleşmişti. Yaklaşık 2.5 saat süren görüşmenin ardından Trump, Rus liderle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüşme yapacaklarını duyurmuştu.Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya ve ABD başkanlarının görüşmesinde, Kiev'e uzun menzilli Tomahawk seyir füzelerin olası tedariki konusunun da gündeme geldiğini açıklamıştı. Uşakov ayrıca Moskova ve Washington’un, Trump’ın önerdiği ve Putin’in desteklediği Budapeşte zirvesi için hazırlıklara beklemeksizin başlayacaklarını ifade etmişti.

