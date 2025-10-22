Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/trump-putinle-diyalog-ugruna-kieve-yardim-etmeyi-reddetti-1100378995.html
‘Trump, Putin’le diyalog uğruna Kiev'e yardım etmeyi reddetti’
‘Trump, Putin’le diyalog uğruna Kiev'e yardım etmeyi reddetti’
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump’ın, Rus mevkidaşı Putin’le diyalog imkanını korumak için Kiev rejimi lideri Zelenskiy’e askeri yardım sağlamayı reddettiği belirtildi. 22.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-22T08:56+0300
2025-10-22T09:24+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
rusya
ukrayna
donald trump
vladimir putin
vladimir zelenskiy
alessandro orsini
i̇talya
tomahawk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0f/1098625499_0:34:2161:1250_1920x0_80_0_0_efe42e05d03900867c8c63f1ee9f25f5.jpg
İtalya’da sosyoloji uzmanı Prof. Alessandro Orsini, ulusal basına verdiği röportajda, ABD lideri Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile diyalogun korunmasına büyük önem verdiğini, bu nedenle Ukrayna’ya asker konuşlandırılması dahil yardım sağlamaktan vazgeçtiğini söyledi.Roma’daki Luiss Üniversitesi’nde Uluslararası Güvenlik Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Orsini, “Trump her zaman Biden’ı, ABD'nin Ukrayna çatışmasına aktif katılımı nedeniyle eleştirmişti. Bu nedenle şimdi daha çok askerlerini göndermek yerine Zelenskiy'in düşüşünü izlemeye hazır” ifadesini kullandı.ABD liderinin, cephedeki durumun uzun zamandır Ukrayna'nın lehine olmadığını çok iyi bildiğini kaydeden uzman, bu nedenle Trump’ın yavaş yavaş Zelensky'den uzaklaştığını ve bunun da Kiev'de paniğe yol açtığını söyleyerek şunu ekledi:Trump-Zelenskiy görüşmesiABD Başkanı Donald Trump, 17 Ekim Cuma günü, Washington’da Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’i ağırladı. ABD medyasının aktardığına göre Trump, Kiev’in uzun menzilli füze almayacağını ortaya koydu. Görüşmenin çok zor geçtiği bildirilirken Trump’ın sert tutum sergilediği belirtildi. Kaynaklardan biri, görüşmenin “çok kötü geçtiğini” açıklarken Zelenskiy’in basın toplantısını Beyaz Saray dışında yapmak zorunda kalması dikkat çekti.Putin-Trump görüşmesiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında 16 Ekim perşembe günü telefon görüşmesi gerçekleşmişti. Yaklaşık 2.5 saat süren görüşmenin ardından Trump, Rus liderle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüşme yapacaklarını duyurmuştu.Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya ve ABD başkanlarının görüşmesinde, Kiev'e uzun menzilli Tomahawk seyir füzelerin olası tedariki konusunun da gündeme geldiğini açıklamıştı. Uşakov ayrıca Moskova ve Washington’un, Trump’ın önerdiği ve Putin’in desteklediği Budapeşte zirvesi için hazırlıklara beklemeksizin başlayacaklarını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/trump-cine-karsi-rus-petrolunu-aldigi-icin-gumruk-vergisi-uygulanmayacak-1100376849.html
rusya
ukrayna
i̇talya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0f/1098625499_225:0:1937:1284_1920x0_80_0_0_97b903df67e4951cfdf00b7e5082a62d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, rusya, ukrayna, donald trump, vladimir putin, vladimir zelenskiy, alessandro orsini, i̇talya, tomahawk
abd, rusya, ukrayna, donald trump, vladimir putin, vladimir zelenskiy, alessandro orsini, i̇talya, tomahawk

‘Trump, Putin’le diyalog uğruna Kiev'e yardım etmeyi reddetti’

08:56 22.10.2025 (güncellendi: 09:24 22.10.2025)
© Sputnik / Сергей БобылевRusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump Alaska'da
Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump Alaska'da - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
Abone ol
ABD Başkanı Trump’ın, Rus mevkidaşı Putin’le diyalog imkanını korumak için Kiev rejimi lideri Zelenskiy’e askeri yardım sağlamayı reddettiği belirtildi.
İtalya’da sosyoloji uzmanı Prof. Alessandro Orsini, ulusal basına verdiği röportajda, ABD lideri Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile diyalogun korunmasına büyük önem verdiğini, bu nedenle Ukrayna’ya asker konuşlandırılması dahil yardım sağlamaktan vazgeçtiğini söyledi.
Roma’daki Luiss Üniversitesi’nde Uluslararası Güvenlik Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Orsini, “Trump her zaman Biden’ı, ABD'nin Ukrayna çatışmasına aktif katılımı nedeniyle eleştirmişti. Bu nedenle şimdi daha çok askerlerini göndermek yerine Zelenskiy'in düşüşünü izlemeye hazır” ifadesini kullandı.
ABD liderinin, cephedeki durumun uzun zamandır Ukrayna'nın lehine olmadığını çok iyi bildiğini kaydeden uzman, bu nedenle Trump’ın yavaş yavaş Zelensky'den uzaklaştığını ve bunun da Kiev'de paniğe yol açtığını söyleyerek şunu ekledi:
Ukrayna yenilgiye mahkum. Bu yüzden Trump, Putin'den ateşkes istiyor. Zelenskiy de diz çöküp Trump'tan Rusları durdurmak için elinden geleni yapması için yalvarıyor.

Trump-Zelenskiy görüşmesi

ABD Başkanı Donald Trump, 17 Ekim Cuma günü, Washington’da Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’i ağırladı. ABD medyasının aktardığına göre Trump, Kiev’in uzun menzilli füze almayacağını ortaya koydu. Görüşmenin çok zor geçtiği bildirilirken Trump’ın sert tutum sergilediği belirtildi. Kaynaklardan biri, görüşmenin “çok kötü geçtiğini” açıklarken Zelenskiy’in basın toplantısını Beyaz Saray dışında yapmak zorunda kalması dikkat çekti.

Putin-Trump görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında 16 Ekim perşembe günü telefon görüşmesi gerçekleşmişti. Yaklaşık 2.5 saat süren görüşmenin ardından Trump, Rus liderle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüşme yapacaklarını duyurmuştu.
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya ve ABD başkanlarının görüşmesinde, Kiev'e uzun menzilli Tomahawk seyir füzelerin olası tedariki konusunun da gündeme geldiğini açıklamıştı. Uşakov ayrıca Moskova ve Washington’un, Trump’ın önerdiği ve Putin’in desteklediği Budapeşte zirvesi için hazırlıklara beklemeksizin başlayacaklarını ifade etmişti.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2025
DÜNYA
Trump: Çin'e karşı, Rus petrolünü aldığı için gümrük vergisi uygulanmayacak
08:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала