https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/trump-cine-karsi-rus-petrolunu-aldigi-icin-gumruk-vergisi-uygulanmayacak-1100376849.html
Trump: Çin'e karşı, Rus petrolünü aldığı için gümrük vergisi uygulanmayacak
Sputnik Türkiye
2025-10-22T08:00+0300
2025-10-22T08:00+0300
2025-10-22T08:57+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100246131_0:0:1173:660_1920x0_80_0_0_d5b3897f9b7b9defc8bcdd7ab7ee3052.png
ABD Başkanı Donald Trump, basın mensuplarının, Rusya'dan petrol alımları bağlamında, Çin ürünlerine ek gümrük vergisi uygulamayı planlayıp planlamadığı sorusuna, 1 Kasım'dan itibaren Çin'e yönelik yüzde 155'lik gümrük vergisinin uygulanmaya başlayacağını anımsatarak şunu dedi:Trump, selefleri arasında "iş açısından pek akıllı olmayan" başkanların Çin'in ABD'yi kendi çıkarları için kullanmasına izin verdiğini söyledi.Daha önce Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Başkanı Kevin Hassett, Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi sırasında yapacakları görüşmenin iki ülke arasındaki ticari anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulmasına yol açacağından emin olduğunu söylemişti. APEC Zirvesi 31 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında Güney Kore'de yapılacak.
08:00 22.10.2025 (güncellendi: 08:57 22.10.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, basın mensuplarının, Rusya’dan petrol alımları bağlamında, Çin ürünlerine ek gümrük vergisi uygulamayı planlayıp planlamadığı sorusuna, 1 Kasım’dan itibaren Çin’e yönelik yüzde 155’lik gümrük vergisinin uygulanmaya başlayacağını anımsatarak şunu dedi:
“Bunun onlar için sürdürülebilir bir önlem olacağını sanmıyorum. Çin’e karşı iyi davranmak istiyorum.”
Trump, selefleri arasında “iş açısından pek akıllı olmayan” başkanların Çin'in ABD'yi kendi çıkarları için kullanmasına izin verdiğini söyledi.
Daha önce Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Başkanı Kevin Hassett, Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi sırasında yapacakları görüşmenin iki ülke arasındaki ticari anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulmasına yol açacağından emin olduğunu söylemişti. APEC Zirvesi 31 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında Güney Kore'de yapılacak.