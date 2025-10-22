https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/trump-cine-karsi-rus-petrolunu-aldigi-icin-gumruk-vergisi-uygulanmayacak-1100376849.html

Trump: Çin'e karşı, Rus petrolünü aldığı için gümrük vergisi uygulanmayacak

Trump: Çin'e karşı, Rus petrolünü aldığı için gümrük vergisi uygulanmayacak

ABD Başkanı Trump, Çin'e karşı, Rusya'dan petrol alımları nedeniyle ek gümrük vergisi uygulamayı planlamadığını açıkladı. 22.10.2025

ABD Başkanı Donald Trump, basın mensuplarının, Rusya’dan petrol alımları bağlamında, Çin ürünlerine ek gümrük vergisi uygulamayı planlayıp planlamadığı sorusuna, 1 Kasım’dan itibaren Çin’e yönelik yüzde 155’lik gümrük vergisinin uygulanmaya başlayacağını anımsatarak şunu dedi:Trump, selefleri arasında “iş açısından pek akıllı olmayan” başkanların Çin'in ABD'yi kendi çıkarları için kullanmasına izin verdiğini söyledi.Daha önce Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Başkanı Kevin Hassett, Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi sırasında yapacakları görüşmenin iki ülke arasındaki ticari anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulmasına yol açacağından emin olduğunu söylemişti. APEC Zirvesi 31 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında Güney Kore'de yapılacak.

