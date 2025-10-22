https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/trump-beyaz-saraya-200-milyon-dolarlik-balo-salonu-yaptiriyor-projesini-kimler-destekliyor-1100381299.html

Trump, Beyaz Saray’a 200 milyon dolarlık balo salonu yaptırıyor: Projesini kimler destekliyor?

Trump, Beyaz Saray'a 200 milyon dolarlık balo salonu yaptırıyor: Projesini kimler destekliyor?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray’a yapılacak dev balo salonu projesini tanıtmasının ardından 'Projeye kimler bağış yapacak?' sorusu gündeme geldi... 22.10.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da 650 kişi kapasiteli 200 milyon dolarlık yeni balo salonunun inşaatı başladı. 8.360 metrekarelik geniş alanda çalışmalar, Doğu Kanadı’nın bazı bölümlerinin yıkılmasıyla başladı.Trump, inşaatın önemli bir kısmını kendi cebinden karşılayacağını belirtti. Ayrıca bazı anonim bağışçıların projeyi tamamlamak için 20 milyon dolara kadar katkıda bulunabileceğini söyledi. Bağışçılar kimler? Büyük şirketler ve ünlü isimler dikkat çekti15 Ekim’de Beyaz Saray’da düzenlenen potansiyel bağışçılar toplantısında Blackstone, OpenAI, Microsoft, Coinbase, Palantir, Lockheed Martin, Amazon ve Google gibi şirketlerin üst düzey yöneticileri yer aldı. Ayrıca NFL ve futbol kulübü sahipleri Woody Johnson ve Glazer ailesi de toplantıya katıldı.CBS News’in elde ettiği bir bağış formuna göre, katkıda bulunanların isimleri salonun yapısına kazınmak gibi “tanınma” imkanına sahip olabilecek.Şu ana kadar sadece YouTube’un 22 milyon dolarlık katkısı resmi olarak açıklanmış durumda. Şirket, Trump’ın 6 Ocak 2021 olayları sonrası hesabının askıya alınmasıyla ilgili açılan davanın çözümü kapsamında bu katkıyı yapacak.Trump: Katılımcılar ‘cömert’ ve 25 milyon dolar teklifleri geldiBağışlar, Ulusal Alışveriş Merkezi Vakfı (Trust for the National Mall) aracılığıyla toplanacak. Trump, katılımcıların “çok cömert” olduğunu ve bazıları için 25 milyon dolarlık bağış tekliflerinin geldiğini söyledi.Beyaz Saray, bu inşaatın vergi mükelleflerine maliyeti olmadığını ve salonun gelecekteki yönetimler tarafından da kullanılacağını savunuyor. Ancak bazı uzmanlar, projenin “pay-to-play” (erişim karşılığı ödeme) şeması potansiyelini artırdığı görüşünde.Trump’ın gösterişli dekorasyon tercihleri ve 'Arc de Trump'Trump’ın Beyaz Saray’daki lüks dekorasyon tercihleri sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Oval Ofis’teki altın tonları, özel tasarım mobilyalar ve gösterişli detaylar sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmiş ve eleştirilmişti.Buna ek olarak, Trump’ın Beyaz Saray’a “Arc de Trump” adını verdiği bir 'kemer' inşa etme planı da gündemde. Fransa’daki Zafer Takı’ndan (Arc de Triomphe) esinlenen bu yapı, Washington DC’nin kuzey girişine konumlandırılması düşünülüyor. Geçen hafta Beyaz Saray'da verdiği bir yemekte projesini duyuran Trump, projenin finansmanın balo salonu gibi özel bağışlarla sağlanacağını belirtmişti.

