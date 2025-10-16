https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/taban-ayliktan-esnaflar-icin-eytye-kadar-milyonlari-ilgilendiren-duzenlemeler-tbmm-gundeminde-1100226025.html

Taban aylığından esnaflar için EYT'ye kadar milyonları ilgilendiren düzenlemeler TBMM gündeminde

Taban aylığından esnaflar için EYT'ye kadar milyonları ilgilendiren düzenlemeler TBMM gündeminde

Sputnik Türkiye

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler TBMM gündeminde. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nden erken emekliliğe, doğum izninden maaş artışlarına kadar... 16.10.2025

Milyonlarca vatandaş için yeni bir dönem başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bu dönem çıkarılması planlanan yasal düzenlemeler, emekli, memur, işçi, esnaf, ev kadını ve tüm çalışanları kapsayacak. Yeniliklerle birlikte pek çok alanda önemli değişiklikler hayata geçirilecek.Tamamlayıcı Emeklilik Sistemiİlk devreye girecek yasalardan biri Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) olacak. Yeni düzenleme ile Otomatik Katılım Sistemi, işveren katkısının da dahil edilmesiyle ikinci basamak emeklilik sistemi haline gelecek. Yeni Orta Vadeli Program’a (OVP) göre, bu reformun 2026 yılının ikinci çeyreğinde yürürlüğe girmesi öngörülüyor.Esnafın emeklilik için prim gün şartı da değişecekYeni dönemde esnafın emeklilik için prim gün şartı da değişecek. Mevcut 9.000 prim günü şartı 7.200 güne düşürülecek. Bu sayede yaklaşık 1 milyon esnaf 5 yıl erken emeklilik hakkı kazanacak. Ayrıca esnaflar 1.800 gün daha az prim ödeyecek. EYT kapsamında olan esnaflar da hemen emekli olabilecek.Enflasyona göre zamYeni yıl itibarıyla emekli ve memur maaşları da enflasyon oranına göre artacak.SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, önceki 6 aylık enflasyon oranında zam yapılırken; memur emeklilerine toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı eklenecek. Eğer refah payı veya maaş artışlarının eşitlenmesi kararı alınırsa, bunun için Ocak ayının ilk haftalarında TBMM’de yasal düzenleme yapılacak.Taban aylık zammı da gündemdeAyrıca, taban aylık zammı da gündemde. Şu anda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en düşük maaş 16 bin 881 TL. Enflasyon tahminlerine göre bu rakamın 18 bin TL’nin üzerine çıkması bekleniyor. Bu konuda yapılacak düzenleme de Ocak ayında Meclis gündemine gelebilir.Bayram ikramiyeleriEmeklilere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyeleri için de yeni artış planı var. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde verilen 4.000 TL’lik ikramiyenin tutarının, önümüzdeki yıl yeniden artırılması bekleniyor. Bu düzenlemenin Mart ayı başında, Ramazan Bayramı öncesinde TBMM’ye sunulması planlanıyor.Doğum izni uzatılacakYeni dönemde en dikkat çekici yeniliklerden biri de doğum izinlerinde olacak. Kadın memurların 16 hafta olan doğum izni 24 haftaya çıkarılacak. Babalık izni ise 15 gün olarak yeniden düzenlenecek. Bu yeni izin süreleri sadece memurları değil, tüm sigortalı anneleri kapsayacak. Böylece annelerin doğum izni 6 aya çıkarken, ücretsiz izin hakları da yeniden düzenlenecek.Esnek ve uzaktan çalışmaOrta Vadeli Program kapsamında, kamu ve özel sektörde esnek, uzaktan ve hibrit çalışma modelleri için yasal altyapı da devreye alınacak.İşsizlik maaşının en düşük ve en yüksek tutarları, asgari ücret artışı oranında yükselecek.Annelere verilen iş göremezlik ödeneği ile staj yapan öğrencilere verilen aylık ödemeler de artırılacak.Ayrıca ihya yapacak esnafın ödeyeceği tutarlar değişecek, isteğe bağlı sigorta primleri artacak.Sosyal yardımlardan yararlanmak için aranan gelir sınırı ve Genel Sağlık Sigortası’nda primin devlet tarafından ödenmesi için bakılan gelir sınırı da yükseltilecek.

