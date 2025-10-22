Türkiye
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/stavropolde-patlama-bir-kadin-yaralandi-1100401485.html
Stavropol'de patlama: Bir kadın yaralandı
Stavropol'de patlama: Bir kadın yaralandı
Rusya’nın Stavropol kentindeki bir durakta patlayıcı cihaz infilak etti, bir kadın yaralandı. 22.10.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/06/1059597424_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2d2b3491302a6259aa607056add79099.jpg
Acil müdahele servislerinden bir kaynağın Sputnik’e verdiği bilgiye göre, Stavropol'de bir durakta henüz tespit edilemeyen bir patlayıcı cihaz infilak etti. Olayda, bacağına parçalar isabet eden bir kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçleri olay yerinde incelemelerini sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/izmirde-bir-evde-patlama-yaralilar-var-1100387849.html
rusya, stavropol, patlama, acil müdahale ekibi, patlayıcı, soruşturma
rusya, stavropol, patlama, acil müdahale ekibi, patlayıcı, soruşturma

Stavropol'de patlama: Bir kadın yaralandı

22:15 22.10.2025
© Sputnik / Алексей Куденко / Multimedya arşivine gidinUkrayna - Rusya - operasyon - ambulans
Ukrayna - Rusya - operasyon - ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2025
© Sputnik / Алексей Куденко
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya’nın Stavropol kentindeki bir durakta patlayıcı cihaz infilak etti, bir kadın yaralandı.
Acil müdahele servislerinden bir kaynağın Sputnik’e verdiği bilgiye göre, Stavropol'de bir durakta henüz tespit edilemeyen bir patlayıcı cihaz infilak etti.
Olayda, bacağına parçalar isabet eden bir kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçleri olay yerinde incelemelerini sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
