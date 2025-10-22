https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/stavropolde-patlama-bir-kadin-yaralandi-1100401485.html

Stavropol'de patlama: Bir kadın yaralandı

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Stavropol kentindeki bir durakta patlayıcı cihaz infilak etti, bir kadın yaralandı. 22.10.2025, Sputnik Türkiye

Acil müdahele servislerinden bir kaynağın Sputnik’e verdiği bilgiye göre, Stavropol'de bir durakta henüz tespit edilemeyen bir patlayıcı cihaz infilak etti. Olayda, bacağına parçalar isabet eden bir kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçleri olay yerinde incelemelerini sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

