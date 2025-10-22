https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/sivasta-arazi-kavgasi-komsusunu-oldurdu-jandarmayla-catisti-1100374275.html
Sivas’ta arazi kavgası: Komşusunu öldürdü, Jandarmayla çatıştı
Sivas’ın Hafik ilçesi Üreğil köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.Olay, 70 yaşındaki Mustafa Çatak’ın evinin sınırını ölçtürmek için kadastro ekibi getirmesi sırasında meydana geldi. Çatak, sınır anlaşmazlığı yaşadığı komşusu 69 yaşındaki Adil Servi'yle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Servi, üzerindeki tabancayla Çatak’ı öldürdü.Jandarma olayın ardından ormanlık alana kaçan Servi’nin yakalanması için operasyon başlattı. Yapılan takip sonucu şüphelinin yeri tespit edildi. Güvenlik güçlerine ateş açan Servi, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.Ağır yaralı olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Adil Servi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, ekiplerin bölgede güvenlik önlemleri sürüyor.
