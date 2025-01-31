https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/tarihi-kavga-tum-tapulari-etkileyebilir-antalyada-6-milyar-dolarlik-arazi-icin-herkes-akrabaligini-1093237732.html

Tarihi kavga tüm tapuları etkileyebilir: Antalya’da 6 milyar dolarlık arazi için herkes akrabalığını kanıtlama yarışında

Tarihi kavga tüm tapuları etkileyebilir: Antalya’da 6 milyar dolarlık arazi için herkes akrabalığını kanıtlama yarışında

Sputnik Türkiye

Antalya’nın en değerli arazileriyle ilgili yıllardır süren miras davasında kritik bir gelişme yaşandı. 6 milyar dolarlık arazi için açılan davada, mahkemenin... 31.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-31T12:38+0300

2025-01-31T12:38+0300

2025-01-31T12:38+0300

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Antalya’da 1800’lü yıllarda yaşayan Arap Süleyman’ın mirasçılarının hak iddia ettiği 6 milyar dolar değerindeki araziler için süren davada önemli bir karar alındı.Mahkemeler, Meltem ve Bahçelievler mahalleleri ile Konyaaltı Beach Park’ı kapsayan yaklaşık 4 bin dönümlük alanın 1992’de Arap Süleyman, Hacıbekirzade Hacı Mehmet Ağa ve Hazine arasında eşit olarak paylaşıldığını belirlemişti. Ancak, mirasçı listesiyle ilgili sahtecilik iddiaları davayı farklı bir noktaya taşıdı.Sahte mirasçı skandalı patlak verdi2011 yılında yapılan araştırmalarda, Arap Süleyman’ın gerçek mirasçıları arasında olması gereken Balbeyli Havva ve Ayşe isimli kızlarının mirasçı listesinde yer almadığı ortaya çıktı.Bunun yerine, evrakta sahtecilik yapılarak başka bir Havva isminin listeye eklendiği ve gerçek mirasçıların haklarının gasp edildiği belirlendi.Mirasçılar, bu usulsüzlüğün düzeltilmesi için mahkemeye başvurdu ancak Antalya Kadastro Mahkemesi, "mirasçılık listesi yeniden belirlenemez" diyerek talebi reddetti.Üst mahkemeden dikkat çeken karar: Ret bozulduMirasçılar, mahkemenin kararını istinafa taşıdı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi, kadastro mahkemesinin verdiği ret kararını bozarak mirasçılık listesinin yeniden incelenmesi gerektiğini belirtti.Mirasçılar, yeni veraset ilamına dayanarak tapu kayıtlarının değişebileceğini ve maliklerin hisse oranlarının yeniden düzenlenebileceğini vurguladı.Sahte mirasçılık davasında çarpıcı gelişmeÖte yandan, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde çalışan Hüsnü Yiğit, 2011 yılında Antalya 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne mirasçılık davası açtı.📌 Mahkeme, Osmanlıca şeriye sicilleri ve geçmiş veraset ilamlarını inceleyerek bilirkişi raporu hazırlattı.📌 Raporda, Hüsnü Yiğit’in soyunun Arap Süleyman ile bağlantısı olmadığı tespit edildi.📌 Bunun üzerine, Yiğit’in açtığı mirasçılık davası reddedildi.Yiğit, bilirkişi masraflarını ödemediği için dava düşerken, diğer mirasçılar mahkeme kararını istinafa taşıdı.İnşaat projeleri ve kamulaştırma süreçleri tehlikedeMirasçılar, mahkeme sürecinin tapu kayıtlarını değiştirebileceğini ve bunun büyük çaplı inşaat projelerini etkileyebileceğini belirtiyor.📌 Eğer yeni mirasçılık listesi kabul edilirse, bazı tapular geçersiz sayılabilir.📌 Bölgede devam eden kamulaştırma davaları durabilir.📌 Mevcut inşaat projeleri, mülkiyet hakları nedeniyle askıya alınabilir.Tarihi dava sonuçlanınca ne olacak?Antalya’daki devasa arazi davası, sadece mirasçıları değil, aynı zamanda kamu kurumlarını, yatırımcıları ve bölgedeki projeleri de yakından ilgilendiriyor.Antalya 4. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin veraset ilamı davası sonuçlandığında, milyarlarca dolarlık tapular yeniden düzenlenebilir ve Antalya’daki en değerli bölgelerden birinin mülkiyet yapısı tamamen değişebilir.Mahkemenin vereceği nihai karar, Türkiye’nin en büyük arazi davalarından biri olarak tarihe geçebilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/usta-sanatci-sezai-altekin-yasamini-yitirdi-sirin-babaya-onun-sesiyle-sevildi--1093233270.html

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