Sırbistan meclisi önünde silahlı saldırı: Bir kişi ağır yaralandı

Çarşamba günü Belgrad’daki Sırbistan parlamento binasının önünde silah sesleri yankılandı. Polis, bölgeyi kısa sürede güvenlik çemberine aldı. Yetkililer, bir kişinin gözaltına alındığını ve bir kişinin ağır yaralandığını doğruladı. Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, olayın hemen ardından katıldığı bir etkinlikten erken ayrıldığını belirterek, “Sırbistan Meclisi binası önünde bir terör eylemi meydana geldi” dedi.Çatışma, destekçi kampının yakınında yaşandı Olay, parlamentoyla cumhurbaşkanlığı binası arasındaki parkta, Vucic’in destekçilerinin kurduğu çadır kampında meydana geldi. Bu kamp, uzun süredir devam eden protestolarda muhaliflerin hükümet binalarına yaklaşmasını engellemek amacıyla kurulmuştu. Görgü tanıkları, birden fazla el silah sesi duyduklarını ve ardından bir çadırda yangın çıktığını aktardı. Yerel medya tarafından paylaşılan bir videoda, bir adamın bacağından vurulduktan sonra yürümeye çalıştığı ve çadırın kısa süre sonra alev aldığı görüldü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Polis durumun kontrol altına alındığını bildirdi.Novi Sad felaketi protestoları alevlendirmişti Olay, Sırbistan’da bir yıldır devam eden hükümet karşıtı protestoların gölgesinde yaşandı. Gösteriler, geçtiğimiz yıl Kasım ayında Novi Sad kentinde yaşanan trajedinin ardından başlamıştı. Şehrin tren istasyonundaki bir çatının çökmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Protestocular o tarihten bu yana sık sık başkent Belgrad’da toplanarak hükümeti istifaya çağırıyor. Vucic’in destekçileri ise meclis önüne kamp kurarak bu gösterilere karşılık veriyor.
Çarşamba günü Belgrad’daki Sırbistan parlamento binasının önünde silah sesleri yankılandı. Polis, bölgeyi kısa sürede güvenlik çemberine aldı. Yetkililer, bir kişinin gözaltına alındığını ve bir kişinin ağır yaralandığını doğruladı. Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, olayın hemen ardından katıldığı bir etkinlikten erken ayrıldığını belirterek, “Sırbistan Meclisi binası önünde bir terör eylemi meydana geldi” dedi.
Çatışma, destekçi kampının yakınında yaşandı
Olay, parlamentoyla cumhurbaşkanlığı binası arasındaki parkta, Vucic’in destekçilerinin kurduğu çadır kampında meydana geldi. Bu kamp, uzun süredir devam eden protestolarda muhaliflerin hükümet binalarına yaklaşmasını engellemek amacıyla kurulmuştu. Görgü tanıkları, birden fazla el silah sesi duyduklarını ve ardından bir çadırda yangın çıktığını aktardı.
Yerel medya tarafından paylaşılan bir videoda, bir adamın bacağından vurulduktan sonra yürümeye çalıştığı ve çadırın kısa süre sonra alev aldığı görüldü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Polis durumun kontrol altına alındığını bildirdi.
Novi Sad felaketi protestoları alevlendirmişti
Olay, Sırbistan’da bir yıldır devam eden hükümet karşıtı protestoların gölgesinde yaşandı. Gösteriler, geçtiğimiz yıl Kasım ayında Novi Sad kentinde yaşanan trajedinin ardından başlamıştı. Şehrin tren istasyonundaki bir çatının çökmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Protestocular o tarihten bu yana sık sık başkent Belgrad’da toplanarak hükümeti istifaya çağırıyor. Vucic’in destekçileri ise meclis önüne kamp kurarak bu gösterilere karşılık veriyor.