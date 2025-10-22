Şampiyonlar Ligi'nde gollü gece: Toplamda 43 gol kaydedildi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/sampiyonlar-liginde-gollu-gece-toplamda-43-gol-kaydedildi-1100375626.html
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta heyecanı ilk gün oynanan 9 maçla başladı. Karşılaşmalarda toplam 43 gol atıldı. Inter forması giyen milli futbolcu Hakan... 22.10.2025, Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta dün akşam oynanan 9 maçla başladı. Bol gollü gecede takımların kaydettiği skorlar şaşırttı. Belçika temsilcisi U.S Gilloise sahasında İtalyan devi Inter'i ağırladı. Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan gol kaydettiği karşılaşmada Inter Milan, 4-0 galibiyet aldı. 21 Ekim akşamı oynan UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonuçları:
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta heyecanı ilk gün oynanan 9 maçla başladı. Karşılaşmalarda toplam 43 gol atıldı. Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sergilediği performansla takımının en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta dün akşam oynanan 9 maçla başladı. Bol gollü gecede takımların kaydettiği skorlar şaşırttı.
Belçika temsilcisi U.S Gilloise sahasında İtalyan devi Inter'i ağırladı. Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan gol kaydettiği karşılaşmada Inter Milan, 4-0 galibiyet aldı.
21 Ekim akşamı oynan UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonuçları:
Inter Milan 4-0 Union Saint-Gilloise Arsenal 4-0 Atlético Madrid Borussia Dortmund 4-2 FC Copenhagen Paris Saint-Germain 7-2 Bayer Leverkusen Newcastle United 3-0 Benfica FC Barcelona 6-1 Olympiacos Manchester City 2-0 Villarreal