Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/sampiyonlar-liginde-gollu-gece-toplamda-43-gol-kaydedildi-1100375626.html
Şampiyonlar Ligi'nde gollü gece: Toplamda 43 gol kaydedildi
Şampiyonlar Ligi'nde gollü gece: Toplamda 43 gol kaydedildi
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta heyecanı ilk gün oynanan 9 maçla başladı. Karşılaşmalarda toplam 43 gol atıldı. Inter forması giyen milli futbolcu Hakan... 22.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-22T07:21+0300
2025-10-22T07:21+0300
spor
hakan çalhanoğlu
inter milan
uefa
şampiyonlar ligi kupası
uefa şampiyonlar ligi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/16/1100375672_0:0:3378:1901_1920x0_80_0_0_5c97e5702489411464dca5cb8e8e2299.jpg
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta dün akşam oynanan 9 maçla başladı. Bol gollü gecede takımların kaydettiği skorlar şaşırttı. Belçika temsilcisi U.S Gilloise sahasında İtalyan devi Inter'i ağırladı. Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan gol kaydettiği karşılaşmada Inter Milan, 4-0 galibiyet aldı. 21 Ekim akşamı oynan UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonuçları:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/jose-mourinhonun-benficasi-deplasmanda-yikildi-1100374059.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/16/1100375672_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_b0ec2554caf4392e76477f70f98d2519.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hakan çalhanoğlu, inter milan, uefa, şampiyonlar ligi kupası, uefa şampiyonlar ligi
hakan çalhanoğlu, inter milan, uefa, şampiyonlar ligi kupası, uefa şampiyonlar ligi

Şampiyonlar Ligi'nde gollü gece: Toplamda 43 gol kaydedildi

07:21 22.10.2025
© AA / Dursun AydemirŞampiyonlar Ligi'nde gollü gece: Toplamda 43 gol kaydedildi
Şampiyonlar Ligi'nde gollü gece: Toplamda 43 gol kaydedildi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2025
© AA / Dursun Aydemir
Abone ol
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta heyecanı ilk gün oynanan 9 maçla başladı. Karşılaşmalarda toplam 43 gol atıldı. Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sergilediği performansla takımının en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta dün akşam oynanan 9 maçla başladı. Bol gollü gecede takımların kaydettiği skorlar şaşırttı.
Belçika temsilcisi U.S Gilloise sahasında İtalyan devi Inter'i ağırladı. Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan gol kaydettiği karşılaşmada Inter Milan, 4-0 galibiyet aldı.
21 Ekim akşamı oynan UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonuçları:
Inter Milan 4-0 Union Saint-Gilloise
Arsenal 4-0 Atlético Madrid
Borussia Dortmund 4-2 FC Copenhagen
PSV Eindhoven 6-2 Napoli
Paris Saint-Germain 7-2 Bayer Leverkusen
Newcastle United 3-0 Benfica
FC Barcelona 6-1 Olympiacos
Manchester City 2-0 Villarreal
Kairat Almaty 0-0 Pafos
Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2025
SPOR
Jose Mourinho'nun Benfica'sı deplasmanda yıkıldı
00:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала