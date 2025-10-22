Türkiye
Sahte e-imza davasında tahliye edilen Ziya Kadiroğlu yeniden tutuklandı
Sahte e-imza davasında tahliye edilen Ziya Kadiroğlu yeniden tutuklandı
Sahte e-imza davası sanığı Ziya Kadiroğlu serbest bırakılması kararına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan itiraz sonucu yeniden tutuklandı.
türki̇ye
cumhuriyet başsavcılığı
ankara
sahte
e-imza
Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 10 Ekim'deki duruşmada Ziya Kadiroğlu'nun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.İtirazı yerinde gören nöbetçi ağır ceza mahkemesi Kadiroğlu hakkında tutuklama kararı verdi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada 17 Ekim'de İstanbul'da yakalanıp Ankara'ya getirilen Ziya Kadiroğlu'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen Kadiroğlu, çıkarıldığı Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğince 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'resmi belgede sahtecilik', 'bilişim sistemlerine hukuka aykırı girmek suretiyle menfaat temin etme' suçlarından da tutuklandı.
türki̇ye
ankara
Sahte e-imza davasında tahliye edilen Ziya Kadiroğlu yeniden tutuklandı

21:48 22.10.2025
Sahte e-imza davası sanığı Ziya Kadiroğlu serbest bırakılması kararına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan itiraz sonucu yeniden tutuklandı.
Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 10 Ekim'deki duruşmada Ziya Kadiroğlu'nun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.
İtirazı yerinde gören nöbetçi ağır ceza mahkemesi Kadiroğlu hakkında tutuklama kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada 17 Ekim'de İstanbul'da yakalanıp Ankara'ya getirilen Ziya Kadiroğlu'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Kadiroğlu, çıkarıldığı Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğince 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'resmi belgede sahtecilik', 'bilişim sistemlerine hukuka aykırı girmek suretiyle menfaat temin etme' suçlarından da tutuklandı.
