Ryabkov: Putin-Trump zirvesini engellemeye çalışıyorlar
© Sputnik / Vtaly BelousovThứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov
© Sputnik / Vtaly Belousov
Rus lider Putin ile ABD'li mevkidaşı Trump'ın Macaristan'da yapmayı planladığı görüşme hakkında Moskova'dan yeni bir açıklama geldi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın buluşmasını ve Moskova ile Washington'un yeni anlaşmalar yapmasını engellemeye yönelik bazı girişimler olduğunu belirtti.
Gazetecilerin olası Putin-Trump zirvesiyle ilgili sorularını yanıtlayan Ryabkov, "Durumu iki, üç hafta önceye kıyasla değişmiş gibi gösterme çabaları var. Bunu anlaşma karşıtlarının anlaşmaya ulaşma şansını azaltmaya yönelik kasıtlı hedefi olarak görüyorum" dedi.
Putin-Trump zirvesi önünde önemli bir engel görmediğini söyleyen Ryabkov, "Mesele, Anchorage'da Putin tarafından belirlenen parametrelerin, çerçevelerin somut hale getirilmesi. Kabul etmek gerekir ki, bu zorlu bir süreç" ifadelerini kullandı.
Rus yetkili, zirve hazırlıklarının sürdüğünü ve bunların farklı formatlarda olabileceğini de kaydetti.
Bu arada Ryabkov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'nun görüşmesiyle ilgili henüz bir mutabakat olmadığını sözlerine ekledi.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, savaş kışkırtıcılarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki zirveden çok korktuklarını, ancak barış için diyaloğun galip geleceğini belirtmişti.