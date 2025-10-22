https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/ryabkov-putin-trump-zirvesini-engellemeye-calisiyorlar-1100385693.html

Ryabkov: Putin-Trump zirvesini engellemeye çalışıyorlar

Ryabkov: Putin-Trump zirvesini engellemeye çalışıyorlar

Sputnik Türkiye

Rus lider Putin ile ABD'li mevkidaşı Trump'ın Macaristan'da yapmayı planladığı görüşme hakkında Moskova'dan yeni bir açıklama geldi. 22.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-22T12:36+0300

2025-10-22T12:36+0300

2025-10-22T12:36+0300

dünya

abd

donald trump

sergey ryabkov

marco rubio

abd

moskova

washington

vladimir putin

sergey lavrov

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/16/1100385538_0:130:2765:1685_1920x0_80_0_0_b927549b64d4881f2fc6ef2746e6e138.jpg

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın buluşmasını ve Moskova ile Washington'un yeni anlaşmalar yapmasını engellemeye yönelik bazı girişimler olduğunu belirtti.Gazetecilerin olası Putin-Trump zirvesiyle ilgili sorularını yanıtlayan Ryabkov, "Durumu iki, üç hafta önceye kıyasla değişmiş gibi gösterme çabaları var. Bunu anlaşma karşıtlarının anlaşmaya ulaşma şansını azaltmaya yönelik kasıtlı hedefi olarak görüyorum" dedi.Putin-Trump zirvesi önünde önemli bir engel görmediğini söyleyen Ryabkov, "Mesele, Anchorage'da Putin tarafından belirlenen parametrelerin, çerçevelerin somut hale getirilmesi. Kabul etmek gerekir ki, bu zorlu bir süreç" ifadelerini kullandı.Rus yetkili, zirve hazırlıklarının sürdüğünü ve bunların farklı formatlarda olabileceğini de kaydetti.Bu arada Ryabkov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'nun görüşmesiyle ilgili henüz bir mutabakat olmadığını sözlerine ekledi.Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, savaş kışkırtıcılarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki zirveden çok korktuklarını, ancak barış için diyaloğun galip geleceğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/rdif-baskani-dmitriyev-savas-kiskirticilari-rusya-abd-zirvesinden-cok-korkuyor-1100374397.html

abd

moskova

washington

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, sergey ryabkov, marco rubio, abd, moskova, washington, vladimir putin, sergey lavrov, rusya