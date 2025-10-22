https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/rutte-kiev-ab-araciligiyla-finanse-edilen-2-milyar-dolarlik-amerikan-silahi-aldi-1100398816.html

Rutte: Kiev, AB aracılığıyla finanse edilen 2 milyar dolarlık Amerikan silahı aldı

Rutte: Kiev, AB aracılığıyla finanse edilen 2 milyar dolarlık Amerikan silahı aldı

Sputnik Türkiye

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'nın, Avrupa müttefikleri tarafından finanse edilen tedarik planı kapsamında şu ana kadar yaklaşık 2 milyar dolar... 22.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-22T19:46+0300

2025-10-22T19:46+0300

2025-10-22T19:46+0300

dünya

abd

kiev

ab

mark rutte

silah

silah satışı

silah pazarı

silah ihracatı

silah sevkiyatı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0f/1096252204_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_759952e2fc1ddc9ef8512ee91e2114ec.jpg

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump'la görüşme öncesi konuştu.Mark Rutte, yaptığı açıklamada “Ukrayna’ya gelince, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’ya yeniden silah gönderme kararı aldı ancak bu kez ödemesi müttefikler tarafından yapılıyor. Bu proje üzerinde çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İlk birkaç milyar dolarlık silah teslimatı Ukrayna’ya yapıldı ve bu silahların ödemesi müttefikleri tarafından karşılandı” dedi. Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının uzlaşmayı engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve 'ateşle oynamak' olduğunu ifade etmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını belirtmiş, ABD ve NATO, sadece silah tedarik etmekle kalmayıp, İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerde personel eğitimi de vererek çatışmaya doğrudan müdahil olduğunu söylemişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'yı silahla donatmasının müzakerelere katkıda bulunmadığını ve olumsuz bir etki yaratacağını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/kallas-abnin-ukraynaya-karsi-yukumluluklerini-yerine-getirebilmesi-icin-yaklasik-300-bin-mermiye-1100337826.html

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, kiev, ab, mark rutte, silah, silah satışı, silah pazarı, silah ihracatı, silah sevkiyatı, silah tedariki