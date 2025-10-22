Türkiye
Rutte: Kiev, AB aracılığıyla finanse edilen 2 milyar dolarlık Amerikan silahı aldı
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'nın, Avrupa müttefikleri tarafından finanse edilen tedarik planı kapsamında şu ana kadar yaklaşık 2 milyar dolar... 22.10.2025, Sputnik Türkiye
19:46 22.10.2025
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'nın, Avrupa müttefikleri tarafından finanse edilen tedarik planı kapsamında şu ana kadar yaklaşık 2 milyar dolar değerinde Amerikan silahı aldığını açıkladı.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump'la görüşme öncesi konuştu.
Mark Rutte, yaptığı açıklamada “Ukrayna’ya gelince, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’ya yeniden silah gönderme kararı aldı ancak bu kez ödemesi müttefikler tarafından yapılıyor. Bu proje üzerinde çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İlk birkaç milyar dolarlık silah teslimatı Ukrayna’ya yapıldı ve bu silahların ödemesi müttefikleri tarafından karşılandı” dedi.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının uzlaşmayı engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve 'ateşle oynamak' olduğunu ifade etmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını belirtmiş, ABD ve NATO, sadece silah tedarik etmekle kalmayıp, İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerde personel eğitimi de vererek çatışmaya doğrudan müdahil olduğunu söylemişti.
Kremlin, Batı'nın Ukrayna'yı silahla donatmasının müzakerelere katkıda bulunmadığını ve olumsuz bir etki yaratacağını açıklamıştı.
ABD NATO Top mermisi mühimmat - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2025
DÜNYA
Kallas: AB’nin Ukrayna’ya karşı yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için yaklaşık 300 bin mermiye ihtiyacı var
20 Ekim, 19:10
