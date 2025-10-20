Kallas: AB’nin Ukrayna’ya karşı yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için yaklaşık 300 bin mermiye ihtiyacı var

Türkiye
AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri hakkında açıklamalarda bulundu.Yüksek Temsilci Kaja Kallas, AB üye devlet ve hükümet başkanlarının Lüksemburg’daki toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında, Avrupa Birliği’nin 2025’te Ukrayna’ya 2 milyon mühimmat sağlama taahhüdünü yerine getirebilmesi için yaklaşık 300 bin top mermisi eksik olduğunu belirterek, “2 milyon mühimmat tedarik etme girişimi kapsamında yaklaşık 300 bin mermi eksik. AB ülkelerinin önlem alması gerekiyor” dedi. Kallas, AB’nin 'Çek Cumhuriyeti girişimi kapsamında 1 milyon mermisi' ve bazı AB ülkelerinin taahhütlerinin bulunduğunu ifade ederek, “Bize ya kaynakların yeniden dağıtılması ya da başka önlemler gerekiyor” diye ekledi. Yüksek Temsilci ayrıca, AB’nin Ukrayna’nın savunma sanayisiyle, ‘insansız hava araçları ve bunlarla mücadele araçları üreten fabrikalarıyla’ çalışmayı planladığını bir kez daha vurguladı.
19:10 20.10.2025 (güncellendi: 19:38 20.10.2025)
