https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/kallas-abnin-ukraynaya-karsi-yukumluluklerini-yerine-getirebilmesi-icin-yaklasik-300-bin-mermiye-1100337826.html

Kallas: AB’nin Ukrayna’ya karşı yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için yaklaşık 300 bin mermiye ihtiyacı var

Kallas: AB’nin Ukrayna’ya karşı yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için yaklaşık 300 bin mermiye ihtiyacı var

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Birliğin 2025 yılında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne 2 milyon mühimmat... 20.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-20T19:10+0300

2025-10-20T19:10+0300

2025-10-20T19:38+0300

dünya

ab

avrupa

avrupa birliği

avrupa komisyonu

avrupa konseyi

ukrayna

ukrayna ordusu

ukrayna silahlı kuvvetleri

ukrayna krizi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/18/1076675138_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_179b591063fcb956c09cb4494e0ce329.jpg

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri hakkında açıklamalarda bulundu.Yüksek Temsilci Kaja Kallas, AB üye devlet ve hükümet başkanlarının Lüksemburg’daki toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında, Avrupa Birliği’nin 2025’te Ukrayna’ya 2 milyon mühimmat sağlama taahhüdünü yerine getirebilmesi için yaklaşık 300 bin top mermisi eksik olduğunu belirterek, “2 milyon mühimmat tedarik etme girişimi kapsamında yaklaşık 300 bin mermi eksik. AB ülkelerinin önlem alması gerekiyor” dedi. Kallas, AB’nin 'Çek Cumhuriyeti girişimi kapsamında 1 milyon mermisi' ve bazı AB ülkelerinin taahhütlerinin bulunduğunu ifade ederek, “Bize ya kaynakların yeniden dağıtılması ya da başka önlemler gerekiyor” diye ekledi. Yüksek Temsilci ayrıca, AB’nin Ukrayna’nın savunma sanayisiyle, ‘insansız hava araçları ve bunlarla mücadele araçları üreten fabrikalarıyla’ çalışmayı planladığını bir kez daha vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/rus-guvenlik-kaynaklari-ukrayna-ulusal-muhafizlari-cepheye-gonderiliyor---1100284425.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ab, avrupa, avrupa birliği, avrupa komisyonu, avrupa konseyi, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi