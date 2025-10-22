Türkiye
Putin yönetti: Rusya Stratejik Nükleer Kuvvetleri'nden tatbikat
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, zorlu istişarelerin ardından, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) stabil harici güç kaynağının yeniden sağlanması için Kiev'den güvenlik garantileri almayı başardıklarını belirtti.Bakanlıktan Sputnik'e yapılan açıklamada, "Uzun ve zorlu istişarelerin ardından Ukrayna'dan güvenlik garantileri almayı başardık, bu garantiler olmadan hasarlı elektrik hattının onarılması mümkün olmazdı" ifadeleri kullanıldı.Bakanlığın verilerine göre Ukrayna ordusunun 23 Eylül'de gerçekleştirdiği saldırıda, Zaporojye NGS'ye harici güç sağlayan Dneprovskaya enerji nakil hattının destek ünitesi hasar gördü. Santralin elektriği, yedek dizel jeneratörlerle sağlanıyordu.Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), 18 Ekim'de yaptığı açıklamada, Zaporojye NGS'ye giden hasarlı elektrik nakil hatlarının onarımına başlandığını duyurmuştu.Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev, onarımın yaklaşık 1 hafta süreceğini belirtmişti.Avrupa'nın en büyük nükleer santraliDinyeper Nehri'nin sol kıyısında bulunan Zaporojye NGS, güç ünitelerinin sayısı ve kurulu güç kapasitesi bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer santrali durumunda. 2022'de Rusya ve müttefikleri tarafından askeri anlamda kontrol altına alınan Zaporojye NGS'nin yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle Rus tarafına geçmişti.Santral, Mart 2022'den bu yana Rus güçlerinin koruması altında bulunurken Ukrayna tarafı UAEA temsilcilerinin varlığına rağmen santrale ve çevresindeki yerleşimlere yönelik saldırılarına devam ediyor.
Rus Dışişleri: Kiev, Zaporojye NGS için güvenlik garantileri verdi

13:51 22.10.2025
Rusya'nın kontrolü altında bulunan ve Ukrayna ordusunun saldırılarına maruz kalan Zaporojye NGS için Kiev'den güvenlik garantileri alındığı bildirildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, zorlu istişarelerin ardından, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) stabil harici güç kaynağının yeniden sağlanması için Kiev'den güvenlik garantileri almayı başardıklarını belirtti.

Bakanlıktan Sputnik'e yapılan açıklamada, "Uzun ve zorlu istişarelerin ardından Ukrayna'dan güvenlik garantileri almayı başardık, bu garantiler olmadan hasarlı elektrik hattının onarılması mümkün olmazdı" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın verilerine göre Ukrayna ordusunun 23 Eylül'de gerçekleştirdiği saldırıda, Zaporojye NGS'ye harici güç sağlayan Dneprovskaya enerji nakil hattının destek ünitesi hasar gördü. Santralin elektriği, yedek dizel jeneratörlerle sağlanıyordu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), 18 Ekim'de yaptığı açıklamada, Zaporojye NGS'ye giden hasarlı elektrik nakil hatlarının onarımına başlandığını duyurmuştu.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev, onarımın yaklaşık 1 hafta süreceğini belirtmişti.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali

Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında bulunan Zaporojye NGS, güç ünitelerinin sayısı ve kurulu güç kapasitesi bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer santrali durumunda.

2022'de Rusya ve müttefikleri tarafından askeri anlamda kontrol altına alınan Zaporojye NGS'nin yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle Rus tarafına geçmişti.

Santral, Mart 2022'den bu yana Rus güçlerinin koruması altında bulunurken Ukrayna tarafı UAEA temsilcilerinin varlığına rağmen santrale ve çevresindeki yerleşimlere yönelik saldırılarına devam ediyor.
