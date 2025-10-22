https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/prof-dr-osman-bektas-dogu-karadenizi-isaret-ederek-uyardi-deprem-guvencesi-yok-1100385038.html

Prof. Dr. Osman Bektaş, Doğu Karadeniz'i işaret ederek uyardı: 'Deprem güvencesi yok'

Prof. Dr. Osman Bektaş, Doğu Karadeniz’i işaret ederek uyardı: 'Deprem güvencesi yok'

22.10.2025

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin deprem açısından güvenli olduğu yönündeki genel kanının yanlış olduğunu vurguladı. Bektaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Doğu Karadeniz’in deprem güvencesi yok" uyarısında bulunarak şunları kaydetti:"700 kilometre güneydeki 2023 6 Şubat Kahramanmaraş Depremi, aynı yıl Doğu Karadeniz sahil kesiminde mikro deprem kümesi oluşturdu.”Karadeniz sahilinde mikro deprem hareketliliğiBektaş, deprem kümesi bölgesini işaret ederek mikro deprem hareketlerinin tetiklendiğini söyledi. Bektaş, şunu söyledi:“Deprem kümesi bölgesinde 15 Kasım 2024’te meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem ve 8 Aralık 2024 Arhavi Sahil Yolu Heyelanı, muhtemelen bu mikro deprem hareketlerinin tetiklemesi sonucu oluşmuştur.”

