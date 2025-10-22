Türkiye
Türkiye
Prof. Dr. Osman Bektaş, Doğu Karadeniz'i işaret ederek uyardı: 'Deprem güvencesi yok'
Prof. Dr. Osman Bektaş, Doğu Karadeniz’i işaret ederek uyardı: 'Deprem güvencesi yok'
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Doğu Karadeniz’in deprem açısından sanıldığı kadar güvenli olmadığını söyledi. Bektaş, 6 Şubat Kahramanmaraş... 22.10.2025, Sputnik Türkiye
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin deprem açısından güvenli olduğu yönündeki genel kanının yanlış olduğunu vurguladı. Bektaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Doğu Karadeniz’in deprem güvencesi yok" uyarısında bulunarak şunları kaydetti:"700 kilometre güneydeki 2023 6 Şubat Kahramanmaraş Depremi, aynı yıl Doğu Karadeniz sahil kesiminde mikro deprem kümesi oluşturdu.”Karadeniz sahilinde mikro deprem hareketliliğiBektaş, deprem kümesi bölgesini işaret ederek mikro deprem hareketlerinin tetiklendiğini söyledi. Bektaş, şunu söyledi:“Deprem kümesi bölgesinde 15 Kasım 2024’te meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem ve 8 Aralık 2024 Arhavi Sahil Yolu Heyelanı, muhtemelen bu mikro deprem hareketlerinin tetiklemesi sonucu oluşmuştur.”
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) emekli öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, 6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden sonra olası İstanbul depremine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Bektaş, "1999 İzmit depremi Marmara'dan tetiklendi" dedi.
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Doğu Karadeniz’in deprem açısından sanıldığı kadar güvenli olmadığını söyledi. Bektaş, 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin, aynı yıl Doğu Karadeniz sahilinde mikro deprem kümeleri oluşturduğunu belirterek, “Bölgenin deprem güvencesi yok” uyarısında bulundu.
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin deprem açısından güvenli olduğu yönündeki genel kanının yanlış olduğunu vurguladı. Bektaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Doğu Karadeniz’in deprem güvencesi yok" uyarısında bulunarak şunları kaydetti:

"700 kilometre güneydeki 2023 6 Şubat Kahramanmaraş Depremi, aynı yıl Doğu Karadeniz sahil kesiminde mikro deprem kümesi oluşturdu.”

Karadeniz sahilinde mikro deprem hareketliliği

Bektaş, deprem kümesi bölgesini işaret ederek mikro deprem hareketlerinin tetiklendiğini söyledi. Bektaş, şunu söyledi:
“Deprem kümesi bölgesinde 15 Kasım 2024’te meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem ve 8 Aralık 2024 Arhavi Sahil Yolu Heyelanı, muhtemelen bu mikro deprem hareketlerinin tetiklemesi sonucu oluşmuştur.”
Akademisyenler 5 fayı tek tek inceledi, en yüksek riske sahip ilçeler belli oldu
12:03
