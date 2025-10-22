Türkiye
Peru'nun başkenti Lima ve Callao'da artan şiddet olayları sonrası OHAL ilan edildi
Peru hükümeti, son aylarda giderek artan şiddet olayları ve organize suç faaliyetleri nedeniyle başkent Lima ve Callao’da 30 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan etti. Peru'nun yeni Devlet Başkanı José Jerí, ulusa sesleniş konuşmasında “Suç oranı orantısız biçimde arttı, bu durum binlerce aileye acı yaşatıyor ve ekonomimize zarar veriyor” ifadelerini kullandı.Jerí, güvenlik güçlerinin ülke genelinde yeniden kontrolü sağlayacağını belirterek, “Savaşlar sözle değil, eylemle kazanılır. Bugün tarihi değiştirmeye başlıyoruz. Organize suçla mücadele, Peru’nun barış ve huzurunu yeniden tesis edecek” dedi.'Başkent Lima ve Callao’da temel haklar geçici olarak askıya alındı'El Peruano gazetesinde yayımlanan karara göre, OHAL süresince konut dokunulmazlığı, toplanma özgürlüğü ve kişisel güvenlik gibi bazı temel haklar geçici olarak askıya alındı. Silahlı Kuvvetler, Ulusal Polis Teşkilatına destek vererek metro istasyonları, otobüs durakları ve kamu kurumları çevresinde devriyeler gerçekleştirecek.Cinayet oranları son bir yılda hızla arttıPolis raporlarına göre, 2025’in ilk dokuz ayında ülkede bin 690 cinayet işlendi. Ölüm Kayıt Bilgi Sistemi verileri ise temmuz-eylül döneminde 575 cinayet kaydedildiğini gösteriyor. Uzmanlar bu rakamların, Peru’nun son yıllarda organize suç örgütlerinin etkisiyle ciddi bir güvenlik krizine sürüklendiğini ortaya koyduğunu belirtti.Boluarte görevden alınmasının ardından protestolar büyüyor10 Ekim’de eski Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte, suç dalgasına çözüm üretemediği gerekçesiyle Kongre tarafından görevden alınmıştı. Yerine gelen José Jerí’nin hükümeti, göreve başlamasından kısa süre sonra ülke genelinde artan protestolarla karşılaştı. 16 Ekim’de düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde bir sivil hayatını kaybetmiş, 78’i polis olmak üzere 102 kişi yaralanmıştı.Jerí yönetimi, suçla mücadelede yeni bir strateji başlatacağını açıkladı. Jeri, bu yaklaşımı “savunmadan saldırıya geçmek” olarak tanımladı ve “Ülkemizin güvenliğini tehdit eden suç örgütleriyle kararlı biçimde savaşacağız” dedi.
