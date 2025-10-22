https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/meteorolojiden-saatli-uyari-kuvvetli-saganak-yagis-etkili-olacak-1100393347.html

Meteoroloji'den 'saatli' uyarı: Kuvvetli sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji'den 'saatli' uyarı: Kuvvetli sağanak yağış etkili olacak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Muğla ve Tekirdağ için “sarı kodlu” kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı... 22.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-22T15:44+0300

2025-10-22T15:44+0300

2025-10-22T15:47+0300

türki̇ye

meteoroloji

sağanak

sağanak yağış

gök gürültülü sağanak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099427423_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_df750f24d712da19372dfc1cbb74d29e.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 23 Ekim Çarşamba günü için Ege ve Marmara bölgelerinde etkili olacak gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı.Yapılan açıklamada, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Muğla ve Tekirdağ illerinin “sarı kod” kapsamına alındığı bildirildi.Meteoroloji: Bu gece saatlerinden i̇tibaren etkili olacakMeteoroloji’nin resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:“Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli’nin güneyi, Tekirdağ’ın batısı, Balıkesir’in batı kıyıları ile İzmir ve Çanakkale çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”Açıklamada, yağışların gece saatlerinden itibaren etkisini artıracağı, sabah saatlerinden itibaren ise Ege kıyı şeridinde ve Trakya’da daha yoğun görüleceği ifade edildi.Kuvvetli yağış beklenen bölgelerMeteoroloji tahminlerine göre kuvvetli yağışların görüleceği bölgeler şöyle sıralandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/taksimde-kabus-gibi-gece-korku-evi-calisani-darbedip-elektrosok-uyguladi-1100386577.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bugün hava nasıl olacak, yarın yağmur var mı, meteoroloji uyarısı nedir, sarı kod ne anlama geliyor, hangi illerde yağmur var, 23 ekim hava durumu, ege’de yağmur var mı, izmir’de yağmur ne zaman başlayacak, balıkesir’de hava nasıl olacak, bugün sarı kod verilen iller hangileri, bu gece yağmur var mı, meteoroloji son dakika açıklaması, kuvvetli sağanak uyarısı hangi iller için geçerli, meteoroloji saat kaçta yağmur başlayacak, fırtına uyarısı yapılan iller, bugünkü sarı kodlu iller, ege ve marmara’da hava durumu, ani sel riski olan bölgeler, meteoroloji’den uyarı geldi mi, meteoroloji’den sarı kod uyarısı geldi