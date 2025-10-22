https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/meteorolojiden-saatli-uyari-kuvvetli-saganak-yagis-etkili-olacak-1100393347.html
Meteoroloji'den 'saatli' uyarı: Kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Muğla ve Tekirdağ için “sarı kodlu” kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı... 22.10.2025, Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 23 Ekim Çarşamba günü için Ege ve Marmara bölgelerinde etkili olacak gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı.Yapılan açıklamada, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Muğla ve Tekirdağ illerinin “sarı kod” kapsamına alındığı bildirildi.Meteoroloji: Bu gece saatlerinden i̇tibaren etkili olacakMeteoroloji’nin resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:“Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli’nin güneyi, Tekirdağ’ın batısı, Balıkesir’in batı kıyıları ile İzmir ve Çanakkale çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”Açıklamada, yağışların gece saatlerinden itibaren etkisini artıracağı, sabah saatlerinden itibaren ise Ege kıyı şeridinde ve Trakya’da daha yoğun görüleceği ifade edildi.Kuvvetli yağış beklenen bölgelerMeteoroloji tahminlerine göre kuvvetli yağışların görüleceği bölgeler şöyle sıralandı:
türki̇ye
15:44 22.10.2025 (güncellendi: 15:47 22.10.2025)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Muğla ve Tekirdağ için “sarı kodlu” kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı. Açıklamada, “Bu gece saatlerinden itibaren etkili olacak yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar yaşanabilir” denildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 23 Ekim Çarşamba günü için Ege ve Marmara bölgelerinde etkili olacak gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı.
Yapılan açıklamada, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Muğla ve Tekirdağ illerinin “sarı kod” kapsamına alındığı bildirildi.
Meteoroloji: Bu gece saatlerinden i̇tibaren etkili olacak
Meteoroloji’nin resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli’nin güneyi, Tekirdağ’ın batısı, Balıkesir’in batı kıyıları ile İzmir ve Çanakkale çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”
Açıklamada, yağışların gece saatlerinden itibaren etkisini artıracağı, sabah saatlerinden itibaren ise Ege kıyı şeridinde ve Trakya’da daha yoğun görüleceği ifade edildi.
Kuvvetli yağış beklenen bölgeler
Meteoroloji tahminlerine göre kuvvetli yağışların görüleceği bölgeler şöyle sıralandı:
Edirne ve Kırklareli’nin güney kesimleri Balıkesir’in batı kıyıları İzmir ve Çanakkale çevreleri Muğla genelinde
yer yer etkili sağanak ve gök gürültülü sağanak