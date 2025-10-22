Okul bahçesinde çenesi ve dudağı çite takılıp kopmuştu: Okul sorumluları hakkında dava yeniden açıldı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/okul-bahcesinde-cenesi-ve-dudagi-cite-takilip-kopmustu-okul-sorumlulari-hakkinda-dava-yeniden-1100396123.html
Çanakkale'de iki yıl önce okul bahçesinde oynarken çenesi ve dudağı çite takılarak kopan öğrenciyle ilgili okul sorumluları hakkında dava yeniden açıldı.
Okul bahçesinde oynarken çenesi ve dudağı çite takılarak kopan ve o zaman yedi yaşında olan çocuğun yaralanmasıyla ilgili okul müdürü, nöbetçi öğretmen, iş yeri hekimi ve 2 iş güvenliği personeli hakkında yeniden dava açıldı. Çocuklarının altı kez ameliyat olmasına rağmen düzelemediğini söyleyen baba, sorumluların cezalandırılmasını talep ederek, "Türkiye'de ilk defa olan kısmi bir yüz kopmasıydı. Oğlum 7. ameliyatına giriyor, oğlumun yüzü yok. Oğlumun sağlıklı, iyi bir yüzü yok. Sağlıklı olarak konuşamıyor" dedi. Altı kez ameliyat masasına yattıÇanakkale'de özel bir okulda iki yıl önce meydana gelen olayda, okul bahçesinde oyun oynayan çocuk çit demirlerine takılmıştı. Olayda çocuğun çenesinde ve alt dudağında doku koparken Bursa Uludağ Üniversitesinde 18 saat süren 2 ameliyat yapıldı ancak kopan dokunun yerine takılması imkansız olduğu için operasyon tamamlanamadı. Olay tarihinde 7 yaşında olan ve 2 yıllık sürede toplam 6 ameliyat geçiren çocuğa, 7'nci ameliyat 6 Kasım'da Antalya'da yapılacak.İlk bilirkişi raporu 'basit yaralama' dediÖğrencinin bu süreçte sağlığına kavuşamaması ve ailenin okul hakkında şikayetçi olması üzerine "taksirle yaralanmaya sebep olma" suçundan Biga 1. Asliye Mahkemesi'nde okul müdürü, nöbetçi öğretmen, iş yeri hekimi ve 2 iş güvenliği personeli hakkında dava açıldı.Mahkeme tarafından 5 Ağustos 2024'te istenen bilirkişi raporunda okul bahçesi çitlerinde güvenlik önleminin alındığı, olay tarihinde de böyle olduğu okul yönetimi tarafından iddia edildi. Bu bilirkişi raporunun ardından hakim olayın "basit yaralanma" olduğu belirtilerek tarafların beraatine karar verildi.Ailenin itirazı üzerine mahkeme kararıyla 2 Eylül 2024'te ikinci kez bilirkişi raporu oluşturuldu. Bu raporda ise olay günü okul çit tellerinde güvenlik önlemi alınmadığı bilirkişiler tarafından belirlendi.'Oğlumun yüzü yok'Küçük çocuğun ailesi sorumluların cezalandırılmasını isterken baba Sinan K. yaşadıklarını şöyle anlattı: -
Okul bahçesinde oynarken çenesi ve dudağı çite takılarak kopan ve o zaman yedi yaşında olan çocuğun yaralanmasıyla ilgili okul müdürü, nöbetçi öğretmen, iş yeri hekimi ve 2 iş güvenliği personeli hakkında yeniden dava açıldı. Çocuklarının altı kez ameliyat olmasına rağmen düzelemediğini söyleyen baba, sorumluların cezalandırılmasını talep ederek, "Türkiye'de ilk defa olan kısmi bir yüz kopmasıydı. Oğlum 7. ameliyatına giriyor, oğlumun yüzü yok. Oğlumun sağlıklı, iyi bir yüzü yok. Sağlıklı olarak konuşamıyor" dedi.
Altı kez ameliyat masasına yattı
Çanakkale'de özel bir okulda iki yıl önce meydana gelen olayda, okul bahçesinde oyun oynayan çocuk çit demirlerine takılmıştı. Olayda çocuğun çenesinde ve alt dudağında doku koparken Bursa Uludağ Üniversitesinde 18 saat süren 2 ameliyat yapıldı ancak kopan dokunun yerine takılması imkansız olduğu için operasyon tamamlanamadı. Olay tarihinde 7 yaşında olan ve 2 yıllık sürede toplam 6 ameliyat geçiren çocuğa, 7'nci ameliyat 6 Kasım'da Antalya'da yapılacak.
İlk bilirkişi raporu 'basit yaralama' dedi
Öğrencinin bu süreçte sağlığına kavuşamaması ve ailenin okul hakkında şikayetçi olması üzerine "taksirle yaralanmaya sebep olma" suçundan Biga 1. Asliye Mahkemesi'nde okul müdürü, nöbetçi öğretmen, iş yeri hekimi ve 2 iş güvenliği personeli hakkında dava açıldı.
Mahkeme tarafından 5 Ağustos 2024'te istenen bilirkişi raporunda okul bahçesi çitlerinde güvenlik önleminin alındığı, olay tarihinde de böyle olduğu okul yönetimi tarafından iddia edildi. Bu bilirkişi raporunun ardından hakim olayın "basit yaralanma" olduğu belirtilerek tarafların beraatine karar verildi.
Ailenin itirazı üzerine mahkeme kararıyla 2 Eylül 2024'te ikinci kez bilirkişi raporu oluşturuldu. Bu raporda ise olay günü okul çit tellerinde güvenlik önlemi alınmadığı bilirkişiler tarafından belirlendi.
Küçük çocuğun ailesi sorumluların cezalandırılmasını isterken baba Sinan K. yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Sabah 09.00'da oğlumuzu okula emanet ettik. Saat 16.30'da okuldan gelen telefonla oğlumuzun küçük bir kaza geçirdiği söylendi. Hastaneye gittiğimizde oğlumuzun kısmi yüzünün koptuğunu gördük. Küçük bir kaza, Türkiye'de ilk defa olan kısmi bir yüz kopmasıydı. Oğlum 7. ameliyatına giriyor, oğlumun yüzü yok. Oğlumun sağlıklı, iyi bir yüzü yok. Sağlıklı olarak konuşamıyor. Hiçbir şekilde sağlıklı olarak yemeğini yemiyor, ağzı kapanmıyor. Alt dudağı bulunmamakta. Suçluların cezalarını çekmesini istiyorum. Ayrıca ülkemizde yaşanan birçok çocukla ilgili olan ölümlerden de bu ölümleri yaşayan ailelere başsağlığı diliyorum."