Oyuncak bebeğe yerleştirilen ses kayıt cihazıyla ortaya çıkmıştı: 'Işığı kapatınca uyumuyordu ağlıyordu, hala korkuyor'

Mersin'de 2021 yılında çocukların şiddet gördüğü bir bakımevine yönelik davada mağdur çocukların aileleri dinlendi. Şiddet olayından ses kayıt cihazıyla... 21.10.2025, Sputnik Türkiye

Edirne'de özel bir kreşte 3 yaşındaki çocuğu ısıran çocuk bakıcısı olayı gündemdeki yerini korurken bugün, Mersin'de 4 yıl önce bir çocuk bakımevinde yaşanan şiddet olaylarına ilişkin davanın duruşması görüldü.Şubat 2021'de çocuklara şiddet uygulandığı iddiaları üzerine faaliyetleri sonlandırılan özel gündüz bakımevinin yetkilisi sanık R.H.K'nin katıldığı duruşmaya sanık öğretmenler katılmadı.Duruşmada mağdur çocukların aileleri dinlendi.İ.U'nun babası Azmi U, iddianameye konu eziyet olayından ses kaydı sonrası haberdar olduğunu söyledi. Baba "Kızımın yaşı küçük olduğu için olayla ilgili herhangi bir şey anlatmadı ancak evde karanlıktan korkuyordu. Bize bağırarak tepki veriyordu. Sanıklardan şikayetçiyim" dedi.L.K'nin babası Selami K. ise kızının kendisine "Yaramazları merdivenlerin olduğu kısma çekip kızıyorlar" dediğini duruşmada aktardı.Y.K.A'nın babası Yaşar A. çocuğunun bir gün dudakları kıpkırmzı halde çok kez de kolunda, bacağında cimcikleme iziyle eve geldiğini anlattı. Olaylardan ses kayıtları sayesinde haberdar olduklarını söyleyen Yaşar A. şunları ifade etti:'Kızım şu an 8 yaşında hala karanlıktan korkuyor'Sanık öğretmenlerden M.K'nin öğrencilerinden birinin babası İsmet B, kızının bir gün büyük bir ısıkla eve geldiğini anlattı:Bakımevinde daha önce öğretmenlik yapan düzensizlikten bunaldığı için işten ayrıldığını anlatan S.M. tanık olarak dinlendi."İşten ayrılırken bana kurumla ilgili dışarıya herhangi bir bilgi vermeyeceğime dair el yazısıyla bir şeyler imzalatıldı" diyen kurumun eski öğretmeni şunları söyledi:

