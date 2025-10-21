Oyuncak bebeğe yerleştirilen ses kayıt cihazıyla ortaya çıkmıştı: 'Işığı kapatınca uyumuyordu ağlıyordu, hala korkuyor'
Mersin'de 2021 yılında çocukların şiddet gördüğü bir bakımevine yönelik davada mağdur çocukların aileleri dinlendi. Şiddet olayından ses kayıt cihazıyla haberdar olan aileler çocuklarının yaşadıkları travmaları anlattı.
Edirne'de özel bir kreşte 3 yaşındaki çocuğu ısıran çocuk bakıcısı olayı gündemdeki yerini korurken bugün, Mersin'de 4 yıl önce bir çocuk bakımevinde yaşanan şiddet olaylarına ilişkin davanın duruşması görüldü.
Şubat 2021'de çocuklara şiddet uygulandığı iddiaları üzerine faaliyetleri sonlandırılan özel gündüz bakımevinin yetkilisi sanık R.H.K'nin katıldığı duruşmaya sanık öğretmenler katılmadı.
Duruşmada mağdur çocukların aileleri dinlendi.
İ.U'nun babası Azmi U, iddianameye konu eziyet olayından ses kaydı sonrası haberdar olduğunu söyledi. Baba "Kızımın yaşı küçük olduğu için olayla ilgili herhangi bir şey anlatmadı ancak evde karanlıktan korkuyordu. Bize bağırarak tepki veriyordu. Sanıklardan şikayetçiyim" dedi.
L.K'nin babası Selami K. ise kızının kendisine "Yaramazları merdivenlerin olduğu kısma çekip kızıyorlar" dediğini duruşmada aktardı.
Y.K.A'nın babası Yaşar A. çocuğunun bir gün dudakları kıpkırmzı halde çok kez de kolunda, bacağında cimcikleme iziyle eve geldiğini anlattı. Olaylardan ses kayıtları sayesinde haberdar olduklarını söyleyen Yaşar A. şunları ifade etti:
"Hatırlamadığım bir tarihte çocuğumun dudağı kıpkırmızı eve gelmişti. Tahminimce acı biber tarzı bir şey sürülmüştü, çocuğum yerinde duramıyordu. Çok kez kolunda, bacağında cimcikleme iziyle eve geldi. Sabahlar kadar uyumadı. Çocuğumda bu tarihlerde travma başlamıştı. Okulu her aradığımızda 'Bir şey olmadı. Kendisi düştü' vesaireye diyorlardı. Bizi bu şekilde oyaladılar. Biz çocuğu servise bindirdiğimizde güler yüzle karşılıyorlardı. Bu nedenle böyle olacağını tahmin edemedik. Olaydan ses kayıtlarından sonra haberdar olduk."
'Kızım şu an 8 yaşında hala karanlıktan korkuyor'
Sanık öğretmenlerden M.K'nin öğrencilerinden birinin babası İsmet B, kızının bir gün büyük bir ısıkla eve geldiğini anlattı:
"Bir keresinde kızım ısırık iziyle eve geldi. Görünüş itibariyle büyük birinin ısırığına benziyordu. Bunu okula sorduğumuzda 'Özel bir çocuğun ısırdığını' söylediler. Geceleri ışığı kapatınca uyumuyordu, ağlıyordu. Ses kayıtları ortaya çıktıktan sonra olaydan haberdar olduk. Öğretmenlerden S.M, kızım yemek yemediği zamanlarda sanık M.K. tarafından karanlık bir yere kilitlendiği söyledi. Bir kaç defa bu odadan çıkartmaya çalıştığını ancak M.K'nin müsaade etmediğini söyledi. İlk başlarda okula giderken herhangi bir sıkıntımız yoktu ancak daha sonra okulda çalışanları görünce gitmek istemiyordu. Kızım şu an 8 yaşında hala karanlıktan korkuyor. Sanıklardan şikayetçiyim."
Bakımevinde daha önce öğretmenlik yapan düzensizlikten bunaldığı için işten ayrıldığını anlatan S.M. tanık olarak dinlendi.
"İşten ayrılırken bana kurumla ilgili dışarıya herhangi bir bilgi vermeyeceğime dair el yazısıyla bir şeyler imzalatıldı" diyen kurumun eski öğretmeni şunları söyledi:
"Ben de bundan çekindiğim için o tarihte öğrencinin odaya götürüldüğünü annesine dahi anlatamadım. Çalıştığım süre boyunca böyle bir olay olmamıştı, ilk kez o gün oldu. Sanık R.H.K. her zaman sinirli değildi, bazen melek gibi oluyordu. Bazı günler ise sinirli olduğu için bağırıyordu. Yeri geldiği zaman sanıklar çocuklara karşı şefkatliydiler, yeri geldiği zaman da öfkeliydiler"