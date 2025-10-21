Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/jd-vance-israilde-washington-netanyahunun-gazze-ateskesini-bozmasindan-endiseli-1100357356.html
JD Vance İsrail’de: Washington, Netanyahu’nun Gazze ateşkesini bozmasından endişeli
JD Vance İsrail’de: Washington, Netanyahu’nun Gazze ateşkesini bozmasından endişeli
Sputnik Türkiye
Geçen hafta serbest bırakılan rehineler Tel Aviv’de ABD’li özel temsilci Steve Witkoff ve eski Beyaz Saray danışmanı Jared Kushner ile bir araya gelirken, JD Vance iki günlük bir ziyaret için İsrail’e ulaştı. Detaylar haberde...
2025-10-21T12:49+0300
2025-10-21T12:55+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
j.d. vance
steve witkoff
abd
i̇srail
washington
jared kushner
isaac herzog
gazze
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/15/1100357598_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_21b40e7608022506c424f610446f4de9.jpg
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Gazze’deki ateşkesin uygulanmasını denetlemek amacıyla kurulan ABD destekli gücün karargâhını ziyaret etmek üzere İsrail’e geldi.Vance’in ziyareti kapsamında Başbakan Binyamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile de görüşmesi bekleniyor.ABD basınında yer alan haberlere göre Washington, Netanyahu’nun ateşkesi bozarak Hamas’a karşı askeri operasyonlara yeniden başlayabileceğinden endişe ediyor. 'Bilerek baltalayabilir' kaygısıNew York Times, ABD’li yetkililerin, Netanyahu’nun mevcut ateşkes anlaşmasını “bilerek baltalayabileceği” yönünde artan bir kaygı taşıdığını aktardı.ABD’li yetkililerin art arda İsrail’e yaptığı ziyaretler, Amerikan basınına göre "Washington’un ateşkesi sürdürme konusundaki kararlılığını" ortaya koyarken, Netanyahu hükümetinin iç siyasi baskılar nedeniyle ateşkes sürecini zora sokabileceği endişeleri de gündemde.Aynı gün, geçtiğimiz hafta serbest bırakılan İsrailli rehineler Tel Aviv’de ABD özel temsilcisi Steve Witkoff ve eski Beyaz Saray danışmanı Jared Kushner ile buluştu. Görüşmenin ardından İsrailli yetkililer, Başbakan Netanyahu ile Witkoff ve Kushner arasında yapılan toplantının “çok iyi geçtiğini” belirtti. Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki Dov Dağı bölgesinde Hizbullah’a ait birkaç karakolun yıkıldığını bildirdi. Ordudan yapılan açıklamada, yedek asker çağrı yöntemlerinin sıkılaştırıldığı ve sosyal medya üzerinden yapılan gönüllü çağrıların sona erdirileceği duyuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/trumpin-gazze-icin-baris-planinin-bir-sonraki-asamasinda-neler-var-1100333870.html
abd
i̇srail
washington
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/15/1100357598_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_fe7d462de85efcc1eff930c5ef880057.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
jd vance, israil, gazze, ateşkes, netanyahu, hamas, son durum, gazze ateşkes bozuldu mu?
jd vance, israil, gazze, ateşkes, netanyahu, hamas, son durum, gazze ateşkes bozuldu mu?

JD Vance İsrail’de: Washington, Netanyahu’nun Gazze ateşkesini bozmasından endişeli

12:49 21.10.2025 (güncellendi: 12:55 21.10.2025)
© Nathan HowardJD Vance ve eşi Usha Vance İsrail Ben Gurion Havaıalanı'na iniş yaptı
JD Vance ve eşi Usha Vance İsrail Ben Gurion Havaıalanı'na iniş yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2025
© Nathan Howard
Abone ol
Geçen hafta serbest bırakılan rehineler Tel Aviv’de ABD’li özel temsilci Steve Witkoff ve eski Beyaz Saray danışmanı Jared Kushner ile bir araya gelirken, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance iki günlük bir ziyaret için İsrail’e ulaştı. Washington yönetimi, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Gazze’deki ateşkesi tehlikeye atabileceğinden kaygılı.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Gazze’deki ateşkesin uygulanmasını denetlemek amacıyla kurulan ABD destekli gücün karargâhını ziyaret etmek üzere İsrail’e geldi.
Vance’in ziyareti kapsamında Başbakan Binyamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile de görüşmesi bekleniyor.
ABD basınında yer alan haberlere göre Washington, Netanyahu’nun ateşkesi bozarak Hamas’a karşı askeri operasyonlara yeniden başlayabileceğinden endişe ediyor.

'Bilerek baltalayabilir' kaygısı

New York Times, ABD’li yetkililerin, Netanyahu’nun mevcut ateşkes anlaşmasını “bilerek baltalayabileceği” yönünde artan bir kaygı taşıdığını aktardı.
ABD’li yetkililerin art arda İsrail’e yaptığı ziyaretler, Amerikan basınına göre "Washington’un ateşkesi sürdürme konusundaki kararlılığını" ortaya koyarken, Netanyahu hükümetinin iç siyasi baskılar nedeniyle ateşkes sürecini zora sokabileceği endişeleri de gündemde.
Aynı gün, geçtiğimiz hafta serbest bırakılan İsrailli rehineler Tel Aviv’de ABD özel temsilcisi Steve Witkoff ve eski Beyaz Saray danışmanı Jared Kushner ile buluştu.
© AP Photo / Alex BrandonJared Kushner ve Steve Witkoff
Jared Kushner ve Steve Witkoff - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2025
Jared Kushner ve Steve Witkoff
© AP Photo / Alex Brandon
Görüşmenin ardından İsrailli yetkililer, Başbakan Netanyahu ile Witkoff ve Kushner arasında yapılan toplantının “çok iyi geçtiğini” belirtti.
ABD tarafı ise toplantıyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.
Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki Dov Dağı bölgesinde Hizbullah’a ait birkaç karakolun yıkıldığını bildirdi. Ordudan yapılan açıklamada, yedek asker çağrı yöntemlerinin sıkılaştırıldığı ve sosyal medya üzerinden yapılan gönüllü çağrıların sona erdirileceği duyuruldu.
Gazze Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2025
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Trump'ın Gazze için barış planının bir sonraki aşamasında neler var?
Dün, 15:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала