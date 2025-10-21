https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/jd-vance-israilde-washington-netanyahunun-gazze-ateskesini-bozmasindan-endiseli-1100357356.html
JD Vance İsrail'de: Washington, Netanyahu'nun Gazze ateşkesini bozmasından endişeli
Geçen hafta serbest bırakılan rehineler Tel Aviv'de ABD'li özel temsilci Steve Witkoff ve eski Beyaz Saray danışmanı Jared Kushner ile bir araya gelirken, JD Vance iki günlük bir ziyaret için İsrail'e ulaştı.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Gazze'deki ateşkesin uygulanmasını denetlemek amacıyla kurulan ABD destekli gücün karargâhını ziyaret etmek üzere İsrail'e geldi.Vance'in ziyareti kapsamında Başbakan Binyamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile de görüşmesi bekleniyor.ABD basınında yer alan haberlere göre Washington, Netanyahu'nun ateşkesi bozarak Hamas'a karşı askeri operasyonlara yeniden başlayabileceğinden endişe ediyor. 'Bilerek baltalayabilir' kaygısıNew York Times, ABD'li yetkililerin, Netanyahu'nun mevcut ateşkes anlaşmasını "bilerek baltalayabileceği" yönünde artan bir kaygı taşıdığını aktardı.ABD'li yetkililerin art arda İsrail'e yaptığı ziyaretler, Amerikan basınına göre "Washington'un ateşkesi sürdürme konusundaki kararlılığını" ortaya koyarken, Netanyahu hükümetinin iç siyasi baskılar nedeniyle ateşkes sürecini zora sokabileceği endişeleri de gündemde.Aynı gün, geçtiğimiz hafta serbest bırakılan İsrailli rehineler Tel Aviv'de ABD özel temsilcisi Steve Witkoff ve eski Beyaz Saray danışmanı Jared Kushner ile buluştu. Görüşmenin ardından İsrailli yetkililer, Başbakan Netanyahu ile Witkoff ve Kushner arasında yapılan toplantının "çok iyi geçtiğini" belirtti. Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki Dov Dağı bölgesinde Hizbullah'a ait birkaç karakolun yıkıldığını bildirdi. Ordudan yapılan açıklamada, yedek asker çağrı yöntemlerinin sıkılaştırıldığı ve sosyal medya üzerinden yapılan gönüllü çağrıların sona erdirileceği duyuruldu.
12:49 21.10.2025 (güncellendi: 12:55 21.10.2025)
Geçen hafta serbest bırakılan rehineler Tel Aviv’de ABD’li özel temsilci Steve Witkoff ve eski Beyaz Saray danışmanı Jared Kushner ile bir araya gelirken, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance iki günlük bir ziyaret için İsrail’e ulaştı. Washington yönetimi, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Gazze’deki ateşkesi tehlikeye atabileceğinden kaygılı.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Gazze’deki ateşkesin uygulanmasını denetlemek amacıyla kurulan ABD destekli gücün karargâhını ziyaret etmek üzere İsrail’e geldi.
Vance’in ziyareti kapsamında Başbakan Binyamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile de görüşmesi bekleniyor.
ABD basınında yer alan haberlere göre Washington, Netanyahu’nun ateşkesi bozarak Hamas’a karşı askeri operasyonlara yeniden başlayabileceğinden endişe ediyor.
'Bilerek baltalayabilir' kaygısı
New York Times, ABD’li yetkililerin, Netanyahu’nun mevcut ateşkes anlaşmasını “bilerek baltalayabileceği” yönünde artan bir kaygı taşıdığını aktardı.
ABD’li yetkililerin art arda İsrail’e yaptığı ziyaretler, Amerikan basınına göre "Washington’un ateşkesi sürdürme konusundaki kararlılığını" ortaya koyarken, Netanyahu hükümetinin iç siyasi baskılar nedeniyle ateşkes sürecini zora sokabileceği endişeleri de gündemde.
Aynı gün, geçtiğimiz hafta serbest bırakılan İsrailli rehineler Tel Aviv’de ABD özel temsilcisi Steve Witkoff ve eski Beyaz Saray danışmanı Jared Kushner ile buluştu.
Görüşmenin ardından İsrailli yetkililer, Başbakan Netanyahu ile Witkoff ve Kushner arasında yapılan toplantının “çok iyi geçtiğini” belirtti.
ABD tarafı ise toplantıyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.
Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki Dov Dağı bölgesinde Hizbullah’a ait birkaç karakolun yıkıldığını bildirdi. Ordudan yapılan açıklamada, yedek asker çağrı yöntemlerinin sıkılaştırıldığı ve sosyal medya üzerinden yapılan gönüllü çağrıların sona erdirileceği duyuruldu.