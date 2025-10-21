https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/motorin-fiyatlari-yarin-degisecek-akaryakitta-indirim-geliyor-1100347882.html

Motorin fiyatları yarın değişecek: Akaryakıtta indirim geliyor

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi gündemde. Motorin fiyatına yarından itibaren 98 kuruş indirim yapılması... 21.10.2025, Sputnik Türkiye

Petrol piyasalarında son günlerde yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarına da yansımaya başladı. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, motorinin litre fiyatında 98 kuruşluk indirim bekleniyor. Söz konusu indirimin yarından itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.Yeni fiyatlar belirlendiİndirimin ardından motorin fiyatlarının şehir şehir şu şekilde olması bekleniyor:Benzin fiyatlarında değişiklik yokBenzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Son güncel verilere göre şehir bazında fiyatlar şöyle:

