Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
Motorin fiyatları yarın değişecek: Akaryakıtta indirim geliyor
Motorin fiyatları yarın değişecek: Akaryakıtta indirim geliyor
Sputnik Türkiye
Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi gündemde. Motorin fiyatına yarından itibaren 98 kuruş indirim yapılması... 21.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-21T09:14+0300
2025-10-21T09:14+0300
ekonomi̇
motorin
akaryakıt
akaryakıt fiyatları
akaryakıt indirimi
Petrol piyasalarında son günlerde yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarına da yansımaya başladı. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, motorinin litre fiyatında 98 kuruşluk indirim bekleniyor. Söz konusu indirimin yarından itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.Yeni fiyatlar belirlendiİndirimin ardından motorin fiyatlarının şehir şehir şu şekilde olması bekleniyor:Benzin fiyatlarında değişiklik yokBenzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Son güncel verilere göre şehir bazında fiyatlar şöyle:
09:14 21.10.2025
© AA / Ahmet Serdar EserBenzin ve motorin
Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi gündemde. Motorin fiyatına yarından itibaren 98 kuruş indirim yapılması öngörülüyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de motorin fiyatlarının 52-53 lira bandına gerilemesi bekleniyor.
Petrol piyasalarında son günlerde yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarına da yansımaya başladı. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, motorinin litre fiyatında 98 kuruşluk indirim bekleniyor. Söz konusu indirimin yarından itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.

Yeni fiyatlar belirlendi

İndirimin ardından motorin fiyatlarının şehir şehir şu şekilde olması bekleniyor:
İstanbul’da: 52.29 TL
Ankara’da: 52.15 TL
İzmir’de: 53.63 TL

Benzin fiyatlarında değişiklik yok

Benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Son güncel verilere göre şehir bazında fiyatlar şöyle:

Şehir

Benzin (TL)

Motorin (TL)

LPG (TL)

İstanbul Avrupa Yakası

52.18

53.27

27.71

İstanbul Anadolu Yakası

52.00

53.13

27.08

Ankara

53.03

54.29

27.60

İzmir

53.35

54.61

27.53

