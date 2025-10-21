https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/motorin-fiyatlari-yarin-degisecek-akaryakitta-indirim-geliyor-1100347882.html
Motorin fiyatları yarın değişecek: Akaryakıtta indirim geliyor
Motorin fiyatları yarın değişecek: Akaryakıtta indirim geliyor
Sputnik Türkiye
Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi gündemde. Motorin fiyatına yarından itibaren 98 kuruş indirim yapılması... 21.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-21T09:14+0300
2025-10-21T09:14+0300
2025-10-21T09:14+0300
ekonomi̇
motorin
akaryakıt
akaryakıt fiyatları
akaryakıt indirimi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/14/1097178403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_91d8fa837f493ca0aa08bad0b4fa5322.jpg
Petrol piyasalarında son günlerde yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarına da yansımaya başladı. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, motorinin litre fiyatında 98 kuruşluk indirim bekleniyor. Söz konusu indirimin yarından itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.Yeni fiyatlar belirlendiİndirimin ardından motorin fiyatlarının şehir şehir şu şekilde olması bekleniyor:Benzin fiyatlarında değişiklik yokBenzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Son güncel verilere göre şehir bazında fiyatlar şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/akaryakit-fiyatlari-yarin-degisecek-benzine-indirim-geliyor-1100255244.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/14/1097178403_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_07dffd4b7e872d4e8c48c80c3a3c7de1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
motorin indirimi, akaryakıt fiyatları, benzin fiyatları, petrol fiyatları, motorin fiyatı, akaryakıt indirimi
motorin indirimi, akaryakıt fiyatları, benzin fiyatları, petrol fiyatları, motorin fiyatı, akaryakıt indirimi
Motorin fiyatları yarın değişecek: Akaryakıtta indirim geliyor
Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi gündemde. Motorin fiyatına yarından itibaren 98 kuruş indirim yapılması öngörülüyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de motorin fiyatlarının 52-53 lira bandına gerilemesi bekleniyor.
Petrol piyasalarında son günlerde yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarına da yansımaya başladı. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, motorinin litre fiyatında 98 kuruşluk indirim bekleniyor. Söz konusu indirimin yarından itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.
İndirimin ardından motorin fiyatlarının şehir şehir şu şekilde olması bekleniyor:
Benzin fiyatlarında değişiklik yok
Benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Son güncel verilere göre şehir bazında fiyatlar şöyle:
Şehir
Benzin (TL)
Motorin (TL)
LPG (TL)
İstanbul Avrupa Yakası
52.18
53.27
27.71
İstanbul Anadolu Yakası
52.00
53.13
27.08
Ankara
53.03
54.29
27.60
İzmir
53.35
54.61
27.53