Putin yönetti: Rusya Stratejik Nükleer Kuvvetleri'nden tatbikat
Putin yönetti: Rusya Stratejik Nükleer Kuvvetleri'nden tatbikat
Rusya Stratejik Nükleer Kuvvetleri, Devlet Başkanı Putin yönetiminde tatbikat gerçekleştirdi. 22.10.2025, Sputnik Türkiye
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Stratejik Nükleer Kuvvetleri, Rusya Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Vladimir Putin yönetiminde, kara, deniz ve hava unsurlarının katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikat sırasında kıtalararası balistik füzeler ve havadan fırlatılan seyir füzelerinin test atışları icra edildi.Tatbikat kapsamında Plesetsk Uzay Üssü'nden Kamçatka'daki Kura poligonuna bir Yars kıtalararası balistik füzesi fırlatıldı. Barents Denizi'ndeki 'Bryansk' stratejik nükleer balistik füze denizaltısından 'Sineva' balistik füzesi fırlatıldı. Tu-95MS tipi uzun menzilli uçaklar da talime katılarak hava bazlı seyir füzelerini fırlattı. Füze atışlarının yönetimi, Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi'nden gerçekleştirildi.
14:32 22.10.2025 (güncellendi: 14:42 22.10.2025)
Rusya Stratejik Nükleer Kuvvetleri, Devlet Başkanı Putin yönetiminde tatbikat gerçekleştirdi.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Stratejik Nükleer Kuvvetleri, Rusya Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Vladimir Putin yönetiminde, kara, deniz ve hava unsurlarının katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi.

Tatbikat sırasında kıtalararası balistik füzeler ve havadan fırlatılan seyir füzelerinin test atışları icra edildi.

Tatbikat kapsamında Plesetsk Uzay Üssü'nden Kamçatka'daki Kura poligonuna bir Yars kıtalararası balistik füzesi fırlatıldı.

Barents Denizi'ndeki 'Bryansk' stratejik nükleer balistik füze denizaltısından 'Sineva' balistik füzesi fırlatıldı.

Tu-95MS tipi uzun menzilli uçaklar da talime katılarak hava bazlı seyir füzelerini fırlattı.

Füze atışlarının yönetimi, Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi'nden gerçekleştirildi.
