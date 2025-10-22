https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/minguzzi-ailesini-tehdit-edenlere-yonelik-sorusturmalarda-yeni-gelisme-orgutlu-suclar-sorusturma-1100386208.html
Minguzzi ailesini tehdit edenlere yönelik soruşturmalarda yeni gelişme: Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’na devredildi
22.10.2025
Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin başta annesi Yasemin Minguzzi olmak üzere yakınlarına yönelik ölüm tehditlerinde bulunanlarla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dosyalar Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na devredildi. Örgüt kapsamına alındıBit pazarında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nun ailesine, cinayet sonrasında çok sayıda tehdit mesajı geldi. Mezarı bile tahrip edilen Minguzzi'nin ailesinin hukuk savaşı sürerken tehditlere yönelik de çok sayıda soruşturma açıldı. Sabah'ın haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bazı soruşturmalar tamamlandı, bazı davalarda da karar çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve devam eden tehdit soruşturmaları kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Genel Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na devredildi. Cinayet davasında karar çıktı Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında karar dün açıklanmıştı. 2 sanığa 24 yıl hapis cezası verilirken iki sanık hakkında ise beraat ve tahliye kararı verilmişti. .
Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin başta annesi Yasemin Minguzzi olmak üzere yakınlarına yönelik ölüm tehditlerinde bulunanlarla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dosyalar Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na devredildi.
Bit pazarında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nun ailesine, cinayet sonrasında çok sayıda tehdit mesajı geldi. Mezarı bile tahrip edilen Minguzzi'nin ailesinin hukuk savaşı sürerken tehditlere yönelik de çok sayıda soruşturma açıldı. Sabah'ın haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bazı soruşturmalar tamamlandı, bazı davalarda da karar çıktı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve devam eden tehdit soruşturmaları kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Genel Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na devredildi.
Cinayet davasında karar çıktı
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında karar dün açıklanmıştı. 2 sanığa 24 yıl hapis cezası verilirken iki sanık hakkında ise beraat ve tahliye kararı verilmişti.