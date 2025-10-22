Türkiye
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, dünya sıralamasında birinci sırada yer aldı
Sputnik Türkiye
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks (World Boxing) tarafından açıklanan dünya sıralamasında kadınlar 51 kiloda birinci sırada yer aldı. 22.10.2025
Dünya Boks'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sıkletlerinde ilk 10 sırada yer alan kadın boksörler açıklandı.Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu kadınlar 51 kiloda zirveyi aldı.Aynı kiloda Kazakistanlı Alua Balkibekova'nı ikinci, Finlandiyalı Pihla Kaivo Oja de üçüncü oldu.Milli sporculardan Büşra Işıldar 75 kiloda ikinci, Hatice Akbaş 54 kiloda üçüncü, Esra Yıldız 57 kiloda ve Şeyma Düztaş +80 kiloda dördüncü, Busenaz Sürmeneli 65 kiloda ve Elif Güneri 80 kiloda beşinci, Sema Çalışkan 70 kiloda altıncı sırada yer aldı.
20:14 22.10.2025
© AABuse Naz Çakıroğlu
© AA
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks (World Boxing) tarafından açıklanan dünya sıralamasında kadınlar 51 kiloda birinci sırada yer aldı.
Dünya Boks'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sıkletlerinde ilk 10 sırada yer alan kadın boksörler açıklandı.
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu kadınlar 51 kiloda zirveyi aldı.
Aynı kiloda Kazakistanlı Alua Balkibekova'nı ikinci, Finlandiyalı Pihla Kaivo Oja de üçüncü oldu.
Milli sporculardan Büşra Işıldar 75 kiloda ikinci, Hatice Akbaş 54 kiloda üçüncü, Esra Yıldız 57 kiloda ve Şeyma Düztaş +80 kiloda dördüncü, Busenaz Sürmeneli 65 kiloda ve Elif Güneri 80 kiloda beşinci, Sema Çalışkan 70 kiloda altıncı sırada yer aldı.
