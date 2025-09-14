https://anlatilaninotesi.com.tr/20250914/dunya-boks-sampiyonasinda-busra-isildar-dunya-ikincisi-oldu-1099358288.html

Dünya Boks Şampiyonası'nda Büşra Işıldar, dünya ikincisi oldu

Dünya Boks Şampiyonası'nda Büşra Işıldar, dünya ikincisi oldu

Sputnik Türkiye

İngiltere’nin Liverpool kentinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası’nda kadınlar 75 kiloda milli sporcu Büşra Işıldar, finale çıkarak gümüş madalyanın sahibi... 14.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-14T17:23+0300

2025-09-14T17:23+0300

2025-09-14T17:23+0300

spor

liverpool

boks

türkiye boks federasyonu

kick boks

uluslararası boks federasyonu (ibf)

dünya boks birliği

uluslararası boks birliği

dünya boks konseyi

dünya boks konseyi (wbc)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/16/1044339644_1:0:1199:674_1920x0_80_0_0_7caa703b43361b47c6223ed287b4ee13.jpg

Milli boksör Büşra Işıldar, Dünya Boks Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı.Şampiyonanın son gününde Büşra, üç Avrupa şampiyonluğu bulunan İrlandalı Aoife O'Rourke'yle karşılaştı. Rakibine 5-0 yenilen milli boksör, dünya ikincisi olarak turnuvayı tamamladı. O'Rourke ise ilk kez dünya şampiyonu olmanın sevincini yaşadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/milli-sporcu-busra-isildar-dunya-boks-sampiyonasinda-finale-yukseldi-1099339310.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

liverpool, boks, türkiye boks federasyonu, kick boks, uluslararası boks federasyonu (ibf), dünya boks birliği, uluslararası boks birliği, dünya boks konseyi, dünya boks konseyi (wbc)