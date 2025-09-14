https://anlatilaninotesi.com.tr/20250914/dunya-boks-sampiyonasinda-busra-isildar-dunya-ikincisi-oldu-1099358288.html
Dünya Boks Şampiyonası'nda Büşra Işıldar, dünya ikincisi oldu
Dünya Boks Şampiyonası'nda Büşra Işıldar, dünya ikincisi oldu
Sputnik Türkiye
İngiltere’nin Liverpool kentinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası’nda kadınlar 75 kiloda milli sporcu Büşra Işıldar, finale çıkarak gümüş madalyanın sahibi... 14.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-14T17:23+0300
2025-09-14T17:23+0300
2025-09-14T17:23+0300
spor
liverpool
boks
türkiye boks federasyonu
kick boks
uluslararası boks federasyonu (ibf)
dünya boks birliği
uluslararası boks birliği
dünya boks konseyi
dünya boks konseyi (wbc)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/16/1044339644_1:0:1199:674_1920x0_80_0_0_7caa703b43361b47c6223ed287b4ee13.jpg
Milli boksör Büşra Işıldar, Dünya Boks Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı.Şampiyonanın son gününde Büşra, üç Avrupa şampiyonluğu bulunan İrlandalı Aoife O'Rourke'yle karşılaştı. Rakibine 5-0 yenilen milli boksör, dünya ikincisi olarak turnuvayı tamamladı. O'Rourke ise ilk kez dünya şampiyonu olmanın sevincini yaşadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/milli-sporcu-busra-isildar-dunya-boks-sampiyonasinda-finale-yukseldi-1099339310.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/16/1044339644_150:0:1049:674_1920x0_80_0_0_278600c3b03dfe446794147aa00359b3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
liverpool, boks, türkiye boks federasyonu, kick boks, uluslararası boks federasyonu (ibf), dünya boks birliği, uluslararası boks birliği, dünya boks konseyi, dünya boks konseyi (wbc)
liverpool, boks, türkiye boks federasyonu, kick boks, uluslararası boks federasyonu (ibf), dünya boks birliği, uluslararası boks birliği, dünya boks konseyi, dünya boks konseyi (wbc)
Dünya Boks Şampiyonası'nda Büşra Işıldar, dünya ikincisi oldu
İngiltere’nin Liverpool kentinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası’nda kadınlar 75 kiloda milli sporcu Büşra Işıldar, finale çıkarak gümüş madalyanın sahibi oldu.
Milli boksör Büşra Işıldar, Dünya Boks Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı.
Şampiyonanın son gününde Büşra, üç Avrupa şampiyonluğu bulunan İrlandalı Aoife O'Rourke'yle karşılaştı. Rakibine 5-0 yenilen milli boksör, dünya ikincisi olarak turnuvayı tamamladı. O'Rourke ise ilk kez dünya şampiyonu olmanın sevincini yaşadı.