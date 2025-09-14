Türkiye
Dünya Boks Şampiyonası'nda Büşra Işıldar, dünya ikincisi oldu
Dünya Boks Şampiyonası'nda Büşra Işıldar, dünya ikincisi oldu
İngiltere’nin Liverpool kentinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası’nda kadınlar 75 kiloda milli sporcu Büşra Işıldar, finale çıkarak gümüş madalyanın sahibi... 14.09.2025, Sputnik Türkiye
Milli boksör Büşra Işıldar, Dünya Boks Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı.Şampiyonanın son gününde Büşra, üç Avrupa şampiyonluğu bulunan İrlandalı Aoife O'Rourke'yle karşılaştı. Rakibine 5-0 yenilen milli boksör, dünya ikincisi olarak turnuvayı tamamladı. O'Rourke ise ilk kez dünya şampiyonu olmanın sevincini yaşadı.
© AA / Boks FederasyonuMilli sporcu Büşra Işıldar, Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Milli sporcu Büşra Işıldar, Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2025
© AA / Boks Federasyonu
İngiltere’nin Liverpool kentinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası’nda kadınlar 75 kiloda milli sporcu Büşra Işıldar, finale çıkarak gümüş madalyanın sahibi oldu.
Milli boksör Büşra Işıldar, Dünya Boks Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı.
Şampiyonanın son gününde Büşra, üç Avrupa şampiyonluğu bulunan İrlandalı Aoife O'Rourke'yle karşılaştı. Rakibine 5-0 yenilen milli boksör, dünya ikincisi olarak turnuvayı tamamladı. O'Rourke ise ilk kez dünya şampiyonu olmanın sevincini yaşadı.
