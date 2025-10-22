Türkiye
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı var: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı var: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Bugün Türkiye genelinde aralıklı yağış bekleniyor. Muğla ve çevrelerinde kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı var: Bugün hava nasıl olacak?

06:52 22.10.2025
© AA / Oğuz YeterTüm bölgelerde sağanak yağış etkili olacak: Muğla çevrelerinde kuvvetli sağanak uyarısı var
Tüm bölgelerde sağanak yağış etkili olacak: Muğla çevrelerinde kuvvetli sağanak uyarısı var - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2025
© AA / Oğuz Yeter
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı iç ve kuzey kesimlerde yükselirken diğer kesimlerde değişiklik beklenmiyor. Muğla ve çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış uyarısı var. Tüm bölgelerde aralıklı yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 22 Ekim Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre tüm bölgelerde aralıklı yağış bekleniyor.
Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Anadolu ( Kars, Ardahan ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Aksaray, Bolu, Karabük, Kastamonu, Ordu çevreleri ve Samsun'un doğusu, Adana'nın güneyi, Hatay'ın kuzeyi, Edirne'nin güneyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı iç ve kuzey kesimlerde bir miktar yükselirken diğer bölgelerde mevsim normallerinde seyredecek.

Kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji, yağışların Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

MARMARA

Bursa 24°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Çanakkale 21°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İstanbul 20°C – Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası aralıklı sağanak yağışlı
Kırklareli 20°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EGE

Afyonkarahisar 20°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
Denizli 25°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İzmir 24°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Muğla 21°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor

AKDENİZ

Adana 27°C – Çok bulutlu, kuzey kesimleri ile sabah güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Dörtyol ve Erzin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Isparta 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Ankara 19°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Eskişehir 22°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
Konya 21°C – Parçalı ve çok bulutlu
Sivas 19°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Bolu 19°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Düzce 22°C – Parçalı bulutlu
Sinop 24°C – Parçalı bulutlu
Zonguldak 19°C – Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya 22°C – Parçalı ve çok bulutlu
Rize 20°C – Parçalı ve çok bulutlu
Samsun 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu sağanak yağışlı
Trabzon 20°C – Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Erzurum 16°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
Kars 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
Malatya 20°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Van 15°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Gaziantep 23°C – Parçalı ve çok bulutlu
Mardin 22°C – Parçalı ve çok bulutlu
Siirt 20°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
