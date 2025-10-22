https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/meteorolojiden-saganak-yagis-uyarisi-var-bugun-hava-nasil-olacak-1100375273.html

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı var: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı var: Bugün hava nasıl olacak?

Sputnik Türkiye

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Bugün Türkiye genelinde aralıklı yağış bekleniyor. Muğla ve çevrelerinde kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

2025-10-22T06:52+0300

2025-10-22T06:52+0300

2025-10-22T06:52+0300

yaşam

meteoroloji

ankara hava durumu

bugün hava durumu

hava durumu

hava durumu

istanbul hava durumu

sağanak

sağanak yağış uyarısı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1c/1097410406_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_687b3f15f58fb584ec3b192c1c4bdc0f.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 22 Ekim Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre tüm bölgelerde aralıklı yağış bekleniyor. Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Anadolu ( Kars, Ardahan ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Aksaray, Bolu, Karabük, Kastamonu, Ordu çevreleri ve Samsun'un doğusu, Adana'nın güneyi, Hatay'ın kuzeyi, Edirne'nin güneyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığı iç ve kuzey kesimlerde bir miktar yükselirken diğer bölgelerde mevsim normallerinde seyredecek. Kuvvetli yağış uyarısı yapıldıMeteoroloji, yağışların Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.MARMARABursa 24°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıÇanakkale 21°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİstanbul 20°C – Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası aralıklı sağanak yağışlıKırklareli 20°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıEGEAfyonkarahisar 20°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıDenizli 25°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıİzmir 24°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMuğla 21°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyorAKDENİZAdana 27°C – Çok bulutlu, kuzey kesimleri ile sabah güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAntalya 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHatay 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Dörtyol ve Erzin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıIsparta 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUAnkara 19°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıEskişehir 22°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıKonya 21°C – Parçalı ve çok bulutluSivas 19°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıBATI KARADENİZBolu 19°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıDüzce 22°C – Parçalı bulutluSinop 24°C – Parçalı bulutluZonguldak 19°C – Parçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya 22°C – Parçalı ve çok bulutluRize 20°C – Parçalı ve çok bulutluSamsun 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu sağanak yağışlıTrabzon 20°C – Parçalı ve çok bulutluDOĞU ANADOLUErzurum 16°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıKars 15°C – Parçalı ve çok bulutluMalatya 20°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıVan 15°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGaziantep 23°C – Parçalı ve çok bulutluMardin 22°C – Parçalı ve çok bulutluSiirt 20°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/nesli-tukenmek-uzereydi-kuzey-atlantik-balinasi-yeniden-canlaniyor-1100368846.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bugünkü hava durumu, 22 ekim hava durumu, yağış uyarısı, kuvvetli yağış, muğla hava durumu, i̇stanbul hava durumu, ankara hava durumu, i̇zmir hava durumu, antalya hava durumu, türkiye hava tahmini, günlük hava raporu