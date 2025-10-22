https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/louvre-soygunundan-sadece-birkac-saat-sonra-fransada-bir-muze-daha-soyuldu-1100390603.html

Louvre soygunundan sadece birkaç saat sonra: Fransa’da bir müze daha soyuldu

Fransız basını, Pazar günü gerçekleşen Louvre Müzesi soygunundan sadece birkaç saat sonra Fransa’nın kuzeydoğusunda bir müzenin daha soyulduğunu yazdı. 22.10.2025, Sputnik Türkiye

Le Figaro’nun haberine göre, Pazar günü gerçekleşen Louvre Müzesi soygunundan sadece birkaç saat sonra Fransa’nın kuzeydoğusundaki Langres kentinde yer alan Denis Diderot Eğitim Evi adlı müzede de soygun yapıldı.18. ve 19. yüzyıllar arasında basılan altın ve gümüş sikke koleksiyonunun bir kısmının çalındığı bilgisine yer verilen haberde, çalınan sikkelerin değeri konusunda açıklama yapılmadı. Müzede sergilenen diğer tarih ve sanat eserlerine ise dokunulmadı.Makalede, hırsızların müzenin pazartesi günleri kapalı olmasından yararlanarak Ekim’in 19’unu 20’sine bağlayan gece binaya girdiği, sikkeleri çalmak içinse giriş kapısını kırarak vitrini parçaladığı ifade edildi.Habere göre soruşturma makamı, bunun ‘titizlikle planlanmış’ bir soygun olduğunu açıkladı. Olaydan sonra müze kapatıldı.Daha önce Fransa'da 19 Ekim'de gerçekleşen soygunda, dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nden tarihi değere sahip fakat sigorta ettirilmemiş mücevherlerin çalındığı, olayın yol açtığı maddi zararın 88 milyon euro (yaklaşık 4.3 milyar TL) olduğu bildirilmişti.

