Louvre müzesinin maddi zararı açıklandı: 'Yine de tarihi değeriyle kıyaslanamaz'
Louvre müzesinin maddi zararı açıklandı: 'Yine de tarihi değeriyle kıyaslanamaz'
Fransa'da 19 Ekim'de gerçekleşen soygunda, dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nden tarihi değere sahip mücevherlerin çalındığı ve olayın yol açtığı maddi zararın 88 milyon euroya ulaşabileceği bildirildi.Paris Savcısı Laure Beccuau, dört hırsızın sekiz tarihi eseri çaldığı soyguna ilişkin açıklamalarda bulundu. Beccuau, müze küratörünün çalınan eserlerin değerini yaklaşık 88 milyon avro olarak tahmin ettiğini belirtti. Ancak bu rakamın çok yüksek olmasına rağmen, tarihi eserlerin manevi ve kültürel değerinin hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyeceğini vurguladı.Louvre müzesinden ne çalındı?
21:47 21.10.2025 (güncellendi: 21:48 21.10.2025)
© Ameer AlhalbiLouvre Müzesi
Tarihin en büyük müze soygunlarından biri olan Louvre Müzesi soygununun maddi zararının 88 milyon euro olduğu açıklandı.
Fransa'da 19 Ekim'de gerçekleşen soygunda, dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nden tarihi değere sahip mücevherlerin çalındığı ve olayın yol açtığı maddi zararın 88 milyon euroya ulaşabileceği bildirildi.
Paris Savcısı Laure Beccuau, dört hırsızın sekiz tarihi eseri çaldığı soyguna ilişkin açıklamalarda bulundu. Beccuau, müze küratörünün çalınan eserlerin değerini yaklaşık 88 milyon avro olarak tahmin ettiğini belirtti. Ancak bu rakamın çok yüksek olmasına rağmen, tarihi eserlerin manevi ve kültürel değerinin hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyeceğini vurguladı.

Louvre müzesinden ne çalındı?

3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Euigenie'ye ait bir taç ve broş
İmparator Marie Louise'e ait zümrüt bir kolye ve bir çift küpe
Kraliçe Marie-Amelie ve Kraliçe Hortense'e ait safir setten bir taç, kolye tek bir küpe
Röliker isimli bir broş
İmparatoriçe Euigenie'ye ait olan ait kırık tacın müzenin yakınında bulunduğunu ve Louvre’a geri getirildiğini aktarılmıştı.
Pavel Durov - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2025
DÜNYA
Pavel Durov: Louvre soygunu Fransa’nın çöküşünün bir işareti
04:33
