Louvre müzesinin maddi zararı açıklandı: 'Yine de tarihi değeriyle kıyaslanamaz'

Tarihin en büyük müze soygunlarından biri olan Louvre Müzesi soygununun maddi zararının 88 milyon euro olduğu açıklandı. 21.10.2025, Sputnik Türkiye

Fransa'da 19 Ekim'de gerçekleşen soygunda, dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nden tarihi değere sahip mücevherlerin çalındığı ve olayın yol açtığı maddi zararın 88 milyon euroya ulaşabileceği bildirildi.Paris Savcısı Laure Beccuau, dört hırsızın sekiz tarihi eseri çaldığı soyguna ilişkin açıklamalarda bulundu. Beccuau, müze küratörünün çalınan eserlerin değerini yaklaşık 88 milyon avro olarak tahmin ettiğini belirtti. Ancak bu rakamın çok yüksek olmasına rağmen, tarihi eserlerin manevi ve kültürel değerinin hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyeceğini vurguladı.Louvre müzesinden ne çalındı?

