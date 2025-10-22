https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/louvre-muzesi-tarihi-soygun-sonrasi-kapilarini-tekrar-ziyaretcilere-acti-1100384822.html

Louvre Müzesi, 'tarihi soygun' sonrası kapılarını tekrar ziyaretçilere açtı

Louvre Müzesi, 'tarihi soygun' sonrası kapılarını tekrar ziyaretçilere açtı

Sputnik Türkiye

Paris’in ünlü Louvre Müzesi, 88 milyon euro değerindeki kraliyet mücevherlerinin çalındığı soygunun ardından kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı. Müze Müdürü... 22.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-22T12:16+0300

2025-10-22T12:16+0300

2025-10-22T12:16+0300

dünya

avrupa

fransa

paris

louvre müzesi

çalıntı

mücevher

tarihi eser

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/13/1100300676_0:38:1024:614_1920x0_80_0_0_935c492dbd4f4cce9f79635a30daf539.jpg

Fransa'da bulunan dünyanın en büyük sanat müzesi Louvre, üç gün önce gündüz vakti gerçekleşen soygunun ardından yeniden ziyaretçilere kapılarını açtı. Sadeci bir 'maddi kayıp'tan ziyade 'Fransa’nın tarihi mirasına verilen zarar' olarak değerlendirilen olayda müze müdürü Laurence des Cars, Senato Kültür Komitesi’ne güvenlik eksiklikleri ile ilgili 'hesap vermeye' çağrıldı.Öte yandan Müze yönetimi soygunun hedefi olan Apollo Galerisi'nin bir sonraki duyuruya kadar kapalı olacağını açıkladı.Soygunun mali değerinin 88 milyon euro olduğu açıklandıParis Başsavcısı Laure Beccuau, soygunun mali değerini 88 milyon euro olarak açıkladı. Hırsızlar, Apollo Galerisi’ne uzatılabilir merdivenli bir kamyonla tırmandı, vitrinleri kesici aletlerle açtı ve sekiz paha biçilmez mücevheri çaldı. Çalınanlar arasında Napolyon’un eşi Marie-Louise’a verdiği zümrüt ve elmas kolye ile Fransa İmparatoriçesi Eugenie'e ait 2 bin elmasla süslü diadem 'taç' bulunuyor.Louvre müzesinden ne çalındı?Güvenlik eksiklikleri tartışılıyor2019-2024 yıllarını kapsayan bir rapora göre, Louvre’daki güvenlik önlemlerinde kalıcı gecikmeler olduğu ortaya çıktı. Müzenin yalnızca bir kanadının dörtte biri video gözetimi ile korunuyor. Des Cars, Ocak ayında Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati’yi müzenin acil renovasyon ihtiyacı konusunda uyarmıştı.Müze yetkililerinden açıklamaMüze, çalınan mücevherleri koruyan vitrinlerin 2019’da kurulduğunu ve güvenliği önemli ölçüde güçlendirdiğini açıkladı. Ancak sendikalar, Louvre’daki güvenlik personeli pozisyonlarının azaltılmasına tepki gösteriyor. Bir sendika yetkilisi, “Fiziksel gözetim olmadan asla çalışamayız” dedi.Son zamanlarda bu tür soygunlarda artış gözlemlendiGeçen ay Paris Doğa Tarihi Müzesi’nden 1.5 milyon dolarlık altın külçeler çalındı. Ayrıca Limoges’teki bir müzeden iki tabak ve bir vazo çalınmış, değeri 7.6 milyon dolar olarak tahmin edilmişti. Fransa Kültürel Eser Kaçakçılığıyla Mücadele Merkezi, “Müzeler, sahip oldukları değerli eserler nedeniyle giderek daha fazla hedef alınıyor” açıklamasını yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/louvre-muzesinin-maddi-zarari-aciklandi-yine-de-tarihi-degeriyle-kiyaslanamaz-1100372090.html

fransa

paris

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, fransa, paris, louvre müzesi, çalıntı, mücevher, tarihi eser