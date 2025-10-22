https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/louvre-muzesi-tarihi-soygun-sonrasi-kapilarini-tekrar-ziyaretcilere-acti-1100384822.html
Louvre Müzesi, 'tarihi soygun' sonrası kapılarını tekrar ziyaretçilere açtı
Louvre Müzesi, 'tarihi soygun' sonrası kapılarını tekrar ziyaretçilere açtı
Sputnik Türkiye
Paris’in ünlü Louvre Müzesi, 88 milyon euro değerindeki kraliyet mücevherlerinin çalındığı soygunun ardından kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı. Müze Müdürü... 22.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-22T12:16+0300
2025-10-22T12:16+0300
2025-10-22T12:16+0300
dünya
avrupa
fransa
paris
louvre müzesi
çalıntı
mücevher
tarihi eser
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/13/1100300676_0:38:1024:614_1920x0_80_0_0_935c492dbd4f4cce9f79635a30daf539.jpg
Fransa'da bulunan dünyanın en büyük sanat müzesi Louvre, üç gün önce gündüz vakti gerçekleşen soygunun ardından yeniden ziyaretçilere kapılarını açtı. Sadeci bir 'maddi kayıp'tan ziyade 'Fransa’nın tarihi mirasına verilen zarar' olarak değerlendirilen olayda müze müdürü Laurence des Cars, Senato Kültür Komitesi’ne güvenlik eksiklikleri ile ilgili 'hesap vermeye' çağrıldı.Öte yandan Müze yönetimi soygunun hedefi olan Apollo Galerisi'nin bir sonraki duyuruya kadar kapalı olacağını açıkladı.Soygunun mali değerinin 88 milyon euro olduğu açıklandıParis Başsavcısı Laure Beccuau, soygunun mali değerini 88 milyon euro olarak açıkladı. Hırsızlar, Apollo Galerisi’ne uzatılabilir merdivenli bir kamyonla tırmandı, vitrinleri kesici aletlerle açtı ve sekiz paha biçilmez mücevheri çaldı. Çalınanlar arasında Napolyon’un eşi Marie-Louise’a verdiği zümrüt ve elmas kolye ile Fransa İmparatoriçesi Eugenie'e ait 2 bin elmasla süslü diadem 'taç' bulunuyor.Louvre müzesinden ne çalındı?Güvenlik eksiklikleri tartışılıyor2019-2024 yıllarını kapsayan bir rapora göre, Louvre’daki güvenlik önlemlerinde kalıcı gecikmeler olduğu ortaya çıktı. Müzenin yalnızca bir kanadının dörtte biri video gözetimi ile korunuyor. Des Cars, Ocak ayında Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati’yi müzenin acil renovasyon ihtiyacı konusunda uyarmıştı.Müze yetkililerinden açıklamaMüze, çalınan mücevherleri koruyan vitrinlerin 2019’da kurulduğunu ve güvenliği önemli ölçüde güçlendirdiğini açıkladı. Ancak sendikalar, Louvre’daki güvenlik personeli pozisyonlarının azaltılmasına tepki gösteriyor. Bir sendika yetkilisi, “Fiziksel gözetim olmadan asla çalışamayız” dedi.Son zamanlarda bu tür soygunlarda artış gözlemlendiGeçen ay Paris Doğa Tarihi Müzesi’nden 1.5 milyon dolarlık altın külçeler çalındı. Ayrıca Limoges’teki bir müzeden iki tabak ve bir vazo çalınmış, değeri 7.6 milyon dolar olarak tahmin edilmişti. Fransa Kültürel Eser Kaçakçılığıyla Mücadele Merkezi, “Müzeler, sahip oldukları değerli eserler nedeniyle giderek daha fazla hedef alınıyor” açıklamasını yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/louvre-muzesinin-maddi-zarari-aciklandi-yine-de-tarihi-degeriyle-kiyaslanamaz-1100372090.html
fransa
paris
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/13/1100300676_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_03fdf7971c85c7ab6dd15d891546776b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, fransa, paris, louvre müzesi, çalıntı, mücevher, tarihi eser
avrupa, fransa, paris, louvre müzesi, çalıntı, mücevher, tarihi eser
Louvre Müzesi, 'tarihi soygun' sonrası kapılarını tekrar ziyaretçilere açtı
Paris’in ünlü Louvre Müzesi, 88 milyon euro değerindeki kraliyet mücevherlerinin çalındığı soygunun ardından kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı. Müze Müdürü Laurence des Cars'ın, güvenlik önlemleri konusunda Senato Kültür Komitesi’nde sorgulanacağı belirtildi.
Fransa'da bulunan dünyanın en büyük sanat müzesi Louvre, üç gün önce gündüz vakti gerçekleşen soygunun ardından yeniden ziyaretçilere kapılarını açtı. Sadeci bir 'maddi kayıp'tan ziyade 'Fransa’nın tarihi mirasına verilen zarar' olarak değerlendirilen olayda müze müdürü Laurence des Cars, Senato Kültür Komitesi’ne güvenlik eksiklikleri ile ilgili 'hesap vermeye' çağrıldı.
Öte yandan Müze yönetimi soygunun hedefi olan Apollo Galerisi'nin bir sonraki duyuruya kadar kapalı olacağını açıkladı.
Soygunun mali değerinin 88 milyon euro olduğu açıklandı
Paris Başsavcısı Laure Beccuau, soygunun mali değerini 88 milyon euro olarak açıkladı. Hırsızlar, Apollo Galerisi’ne uzatılabilir merdivenli bir kamyonla tırmandı, vitrinleri kesici aletlerle açtı ve sekiz paha biçilmez mücevheri çaldı. Çalınanlar arasında Napolyon’un eşi Marie-Louise’a verdiği zümrüt ve elmas kolye ile Fransa İmparatoriçesi Eugenie'e ait 2 bin elmasla süslü diadem 'taç' bulunuyor.
Louvre müzesinden ne çalındı?
3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Euigenie'ye ait bir taç ve broş
İmparator Marie Louise'e ait zümrüt bir kolye ve bir çift küpe
Kraliçe Marie-Amelie ve Kraliçe Hortense'e ait safir setten bir taç, kolye tek bir küpe
İmparatoriçe Euigenie'ye ait olan ait kırık tacın müzenin yakınında bulunduğunu ve Louvre’a geri getirildiğini aktarılmıştı.
Güvenlik eksiklikleri tartışılıyor
2019-2024 yıllarını kapsayan bir rapora göre, Louvre’daki güvenlik önlemlerinde kalıcı gecikmeler olduğu ortaya çıktı. Müzenin yalnızca bir kanadının dörtte biri video gözetimi ile korunuyor. Des Cars, Ocak ayında Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati’yi müzenin acil renovasyon ihtiyacı konusunda uyarmıştı.
Müze yetkililerinden açıklama
Müze, çalınan mücevherleri koruyan vitrinlerin 2019’da kurulduğunu ve güvenliği önemli ölçüde güçlendirdiğini açıkladı. Ancak sendikalar, Louvre’daki güvenlik personeli pozisyonlarının azaltılmasına tepki gösteriyor. Bir sendika yetkilisi, “Fiziksel gözetim olmadan asla çalışamayız” dedi.
Son zamanlarda bu tür soygunlarda artış gözlemlendi
Geçen ay Paris Doğa Tarihi Müzesi’nden 1.5 milyon dolarlık altın külçeler çalındı. Ayrıca Limoges’teki bir müzeden iki tabak ve bir vazo çalınmış, değeri 7.6 milyon dolar olarak tahmin edilmişti. Fransa Kültürel Eser Kaçakçılığıyla Mücadele Merkezi, “Müzeler, sahip oldukları değerli eserler nedeniyle giderek daha fazla hedef alınıyor” açıklamasını yaptı.