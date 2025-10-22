https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/italya-basbakani-meloni-filistin-devletini-tanimak-icin-sartlarini-acikladi-1100392952.html

İtalya Başbakanı Meloni, Filistin Devleti'ni tanımak için şartlarını açıkladı

2025-10-22T15:38+0300

2025-10-22T15:38+0300

2025-10-22T15:38+0300

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Hamas’ın silah bırakmadığı ve Filistin’in siyasi geleceğinde rol üstlenmediği sürece, ülkesinin Filistin Devleti’ni tanımayacağını açıkladı. Meloni, Brüksel’de 23-24 Ekim tarihlerinde yapılacak AB Liderler Zirvesi öncesinde Senato Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Filistin Devleti'ni tanımak için şartlarını açıkladı.‘Filistin için ön koşullar net’Meloni, ABD Başkanı Donald Trump’ın sunduğu ve Şarm el-Şeyh’te imzalanan 20 maddelik planın bölge için “olumlu bir gelişme” olduğunu söyleyerek, “Bu önemli adımı mümkün kılan diplomatik çabalar için Mısır, Katar ve Türkiye’ye teşekkür ediyoruz. Ancak özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın olağanüstü çabalarını takdir ediyoruz” dedi.İtalya Başbakanı, Hamas’ın ateşkesi ihlal ettiğini iddia ederken, İsrail’in sivillere yönelik misillemelerine de karşı olduklarını belirtti. Meloni, “Filistin Devleti’nin tanınması için Hamas’ın geçiş yönetiminde ve gelecekteki devlet yapısında hiçbir rolü olmaması, ayrıca silahsızlandırılması gerekmektedir. Bunlar İtalya’nın tanıma kararı için temel ön koşullardır” ifadelerini kullandı.İsrail yerleşimlerini kınadıMeloni, İsrail’in yasa dışı yerleşim faaliyetlerini kınadıklarını belirterek, “Bazı İsrailli yetkililerin şiddet içeren açıklamaları kabul edilemez. Avrupa’nın bireysel düzeyde kısıtlayıcı önlemlerini desteklemeye hazırız” dedi.İtalya’nın “Gazze için Gıda” kampanyası kapsamında 200 tondan fazla yardım gönderdiğini ve 196 Gazzeli’nin İtalya’da tedavi edildiğini söyleyen Meloni, Kasım ayında Roma’da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşeceğini açıkladı.

