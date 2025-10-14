https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/meloni-italya-gazzede-uzerine-duseni-yapmaya-hazir-1100162803.html
Meloni: İtalya, Gazze'de üzerine düşeni yapmaya hazır
14.10.2025
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Mısır'da gerçekleşen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi ve zirvede yapılan niyet beyanı imza töreninin ardından İtalyan basınına değerlendirmelerde bulundu."Bugün kesinlikle tarihi bir gün. İtalya da bugün burada olduğu için son derece gururluyum" diyen Meloni, ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili de konuştu.Meloni "Trump'ın bunun büyük başarısı olduğunu söylemeye hakkı var" diyerek Gazze ile ilgili Donald Trump'ın başlattığı girişime uluslararası toplumun destek olması gerektiğini söyledi.Eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul'nda İtalya’nın Filistin devletini tanımasını, 'esirlerin serbest bırakılmasına' ve 'Hamas’ın Gazze'de yönetimde olmaması' koşullarına bağlayan Meloni, bu son anlaşmadan sonra Roma'nın tutumunun değişip değişmeyeceği sorusuna ise şu yanıtı verdi:İtalya Başbakanı, hükümet olarak, İtalya'nın neler yapabileceğini, nerelerde katkı sunabileceğini derleyen bir belge üzerinde çalıştıklarını dile getirdi. Meloni, artık gevşememek gerektiğini ve de hızlı adımlarla ilerlemek, somutluk sinyali vermek gerektiğini söyledi.Ayrıca Meloni, Trump dışında "Bu sonucu elde etmemiz için çalışan arabuluculara da teşekkür etmeliyiz" diyerek "Yani (Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed) Al Sani, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ve bizi bugün ağırlayan (Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah) Es-Sisi ve bunu teşvik eden diğerlerine teşekkür etmeliyiz" ifadesini kullandı.
Dünya liderlerinin katıldığı Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi sonrası basın mensuplarına değerlendirmede bulunan İtalya Başbakanı Meloni ülkesinin Gazze'de üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu söyledi.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Mısır'da gerçekleşen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi ve zirvede yapılan niyet beyanı imza töreninin ardından İtalyan basınına değerlendirmelerde bulundu.
"Bugün kesinlikle tarihi bir gün. İtalya da bugün burada olduğu için son derece gururluyum" diyen Meloni, ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili de konuştu.
Meloni "Trump'ın bunun büyük başarısı olduğunu söylemeye hakkı var" diyerek Gazze ile ilgili Donald Trump'ın başlattığı girişime uluslararası toplumun destek olması gerektiğini söyledi.
Eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul'nda İtalya’nın Filistin devletini tanımasını, 'esirlerin serbest bırakılmasına' ve 'Hamas’ın Gazze'de yönetimde olmaması' koşullarına bağlayan Meloni, bu son anlaşmadan sonra Roma'nın tutumunun değişip değişmeyeceği sorusuna ise şu yanıtı verdi:
"Açıkçası, eğer plan uygulanırsa, İtalya’nın Filistin’i tanıması daha da yakın olur. Bir Filistin devletini ve dolayısıyla Filistin devletinin tanınmasını hedefliyorum, tabii ki parlamento tarafından belirlenen koşullar yerine getirildiğinde."
İtalya Başbakanı, hükümet olarak, İtalya'nın neler yapabileceğini, nerelerde katkı sunabileceğini derleyen bir belge üzerinde çalıştıklarını dile getirdi. Meloni, artık gevşememek gerektiğini ve de hızlı adımlarla ilerlemek, somutluk sinyali vermek gerektiğini söyledi.
Ayrıca Meloni, Trump dışında "Bu sonucu elde etmemiz için çalışan arabuluculara da teşekkür etmeliyiz" diyerek "Yani (Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed) Al Sani, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ve bizi bugün ağırlayan (Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah) Es-Sisi ve bunu teşvik eden diğerlerine teşekkür etmeliyiz" ifadesini kullandı.