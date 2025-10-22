https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/istanbulda-metroda-yolculara-oyuncak-tufek-dogrultmustu-17-yasindaki-cocuk-gozaltinda--1100394090.html
İstanbul'da metroda yolculara oyuncak tüfek doğrultmuştu: 17 yaşındaki çocuk gözaltında
İstanbul'da metroda yolculara oyuncak tüfek doğrultmuştu: 17 yaşındaki çocuk gözaltında
İstanbul'da metroda yolculara oyuncak tüfek doğrultarak video çekilen 17 yaşındaki çocuk gözaltına alındı. 22.10.2025, Sputnik Türkiye
İstanbul'da, metroda yolculara oyuncak tüfek doğrultan bir kişiye ait görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis harekete geçti. Görüntülerdeki kişinin 17 yaşındaki A.B.Öb olduğu tespit edildi. Şüpheli Ümraniye'de yakalandı. Görüntüleri sosyal medyada yayınladıİstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada bir kişinin metroda tüfekle dolaşıp çevrede korku oluşturmasına ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, elindeki oyuncak tüfeği vatandaşlara doğrultarak video çekilen kişinin 17 yaşındaki A.B.Ö. olduğunu tespit etti.Hakkında soruşturma başlatılan A.B.Ö. Ümraniye'de yakalandı.
İstanbul'da, metroda yolculara oyuncak tüfek doğrultan bir kişiye ait görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis harekete geçti. Görüntülerdeki kişinin 17 yaşındaki A.B.Öb olduğu tespit edildi. Şüpheli Ümraniye'de yakalandı.
Görüntüleri sosyal medyada yayınladı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada bir kişinin metroda tüfekle dolaşıp çevrede korku oluşturmasına ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, elindeki oyuncak tüfeği vatandaşlara doğrultarak video çekilen kişinin 17 yaşındaki A.B.Ö. olduğunu tespit etti.
Hakkında soruşturma başlatılan A.B.Ö. Ümraniye'de yakalandı.