İsrail basınından iddia: Ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin İsrail, ABD ve Mısır arasında anlaşmazlık var

İsrail basınından iddia: Ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin İsrail, ABD ve Mısır arasında anlaşmazlık var

İsrail devlet televizyonu KAN, ABD Başkanı Trump'ın Gazze barış planının ikinci aşamasının uygulanması konusunda ABD, İsrail ve Mısır arasında görüş... 22.10.2025, Sputnik Türkiye

İsrail devlet televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde barış sağlanmasına yönelik planının ikinci aşamasına ilişkin İsrail, ABD ve Mısır arasında anlaşmazlık olduğunu iddia etti. KAN'ın haberine göre bu görüş ayrılıkları, İsrailli yetkililerle dün ülkeye gelen Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad arasındaki görüşmelerde ortaya çıktı.Haberde Reşad'ın, İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü David Zini ve diğer güvenlik yetkilileriyle bir araya geldiği ve görüşmelerde ele alınan en önemli konulardan birinin, Trump'ın planında öncelikle tüm İsrailli esir askerlerin cenazelerinin teslim edilmesinin öngörülmesine rağmen Gazze'ye en kısa sürede uluslararası bir Arap askeri gücünün sokulması olduğu kaydedildi.ABD'nin ikinci aşamaya geçmekle ilgilendiği, Mısır'ın da aynı aşamanın bir parçası olarak birkaç gün içinde Gazze'ye yabancı güçler sokmak istediği aktarıldı.Haberde, İsrail'in ise Hamas'ın dışarıdan yardım almadan daha fazla esir asker cesedi teslim edebileceğini ileri sürerek, şu aşamada Gazze'ye yabancı güçlerin girmesine karşı çıktığı belirtildi.KAN'ın haberinde, İsrail güvenlik yetkililerinin, Mısır İstihbarat Başkanı Reşad'a, Hamas'ın kasıtlı olarak oyalandığını ve ABD planının ilerleyebilmesi için esir askerlerin cesetlerinin geri verilmesi gerektiğini ilettiğine işaret edildi.

2025

