Dışişleri Bakanı Fidan ve MİT Başkanı Kalın Katar’ın başkenti Doha’da Hamas liderleriyle görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan ve MİT Başkanı Kalın Katar'ın başkenti Doha'da Hamas liderleriyle görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile Doha’da bir araya... 21.10.2025, Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile Katar’ın başkenti Doha'da görüştü.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ve Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile Doha'da bir araya geldi.
20:30 21.10.2025 (güncellendi: 20:57 21.10.2025)
