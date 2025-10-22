https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/icisleri-bakanligi-duyurdu-afad-icin-bin-250-kisi-ise-alinacak-hangi-sartlar-araniyor-1100381459.html

İçişleri Bakanlığı duyurdu: AFAD için bin 250 kişi işe alınacak. Hangi şartlar aranıyor?

İçişleri Bakanlığı duyurdu: AFAD için bin 250 kişi işe alınacak. Hangi şartlar aranıyor?

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı yapılacağını duyurdu. 22.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-22T10:33+0300

2025-10-22T10:33+0300

2025-10-22T10:33+0300

türki̇ye

i̇çişleri bakanlığı

afad

işçi alımı

sınav

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/01/1098297939_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_0733b60d5f242e57bc52c3f3ecdb4e4a.jpg

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı yapılacak. Hangi şartlar aranıyor? Başvuru için yaş şartı var mı? AFAD'a başvurmak için aranan boy ve kilo şartı var mı?AFAD kaç kişiyi işe alacak?Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar çerçevesinde giriş sınavı ile bin 250 sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri alımı yapılacak.AFAD'a başvuru şartları neler?Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak,Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkům olmamak şartları aranıyor. AFAD'a başvuru için yaş sınırı var mı? Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak. (11.11.1996 tarihinde veya sonrasında doğmuş olmak.) şartlarını da taşımak gerekiyor. Aranan diğer şartlar ise şöyle sıralanıyor: Son başvuru tarihi itibarıyla en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, tartılma ve ölçülme çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.65 metre, en fazla 1.90 metre; kadınlarda ise en az 1.60 metre, en fazla 1.85 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg'dan fazla fark olmamak. (Adayların boy-kilo ölçümleri uygulama sınavı öncesi yapılacak olup uygun olmayan adaylar uygulama sınavına alınmayacaktır.), fiziksel, ruhsal, görsel ve işitsel engelli olmamak, her türlü coğrafyada, fiziki koşulda ve iklim şartında arama ve kurtarma görevini yapmaya, her türlü vasıta ile seyahat etmeye herhangi bir engeli olmamak, süresi içinde ve usulüne uygun olarak giriş sınavına başvuruda bulunmuş olmak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/saglik-bakanligi-isci-alim-duyurusu-2-bin-764-surekli-isci-alimi-yapilacak-basvurular-aliniyor-1100013207.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇çişleri bakanlığı, afad, işçi alımı, sınav