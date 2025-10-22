https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/hirsizlik-suphelisini-olay-yerinde-biraktigi-ic-camasiri-yakalatti-1100382721.html
Hırsızlık şüphelisini olay yerinde bıraktığı iç çamaşırı ele verdi
Adana’da beraberindeki 2 kişiyle birlikte girdiği iş yerinden, içinde 1 milyon lira değerinde altın, para ve ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çalıp, yakındaki bir iş yerinin önüne tuvaletini yapan F.K. isimli şüpheli olay yerinde bıraktığı iç çamaşırı ve dışkısında yapılan DNA analiziyle tespit edilip yakalandı. Sürdürülen soruşturmada F.K. ile birlikte hareket eden iki kişi daha ele geçirildi.Kar maskesiyle soyguna geldilerAdana'da, B.Y.'ye ait makine üretim firmasında 10 Mart 2022'de gece saatlerinde içinde para ve ziynet eşyası bulunan çelik kasanın çalınmasına ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı. Buna göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak kar maskesi ve kıyafetlerinin kapüşonuyla yüzlerini gizleyen 3 kişinin olayı gerçekleştirdiğini ve zanlılardan birinin iş yerinin karşısında tuvaletini yaptıktan sonra iç çamaşırını da burada bıraktığının saptandığı belirtildi.DNA araştırmasından kimliği belirlendiOlay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerince de DNA araştırması için iç çamaşırı ve dışkıdan örnek alındığı ve laboratuvar incelenmesi neticesinde şüphelinin F.K. olduğunun tespit edildi. Bunun üzerine polis ekiplerinin F.K. ile hareket eden Y.E. ve M.A.'yı da gözaltına aldı. Şüpheliler tutuklandı.
adana
11:24 22.10.2025 (güncellendi: 11:26 22.10.2025)
Adana’da beraberindeki 2 kişiyle birlikte girdiği iş yerinden, içinde 1 milyon lira değerinde altın, para ve ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çalıp, yakındaki bir iş yerinin önüne tuvaletini yapan F.K. isimli şüpheli olay yerinde bıraktığı iç çamaşırı ve dışkısında yapılan DNA analiziyle tespit edilip yakalandı. Sürdürülen soruşturmada F.K. ile birlikte hareket eden iki kişi daha ele geçirildi.
Kar maskesiyle soyguna geldiler
Adana'da, B.Y.'ye ait makine üretim firmasında 10 Mart 2022'de gece saatlerinde içinde para ve ziynet eşyası bulunan çelik kasanın çalınmasına ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı. Buna göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak kar maskesi ve kıyafetlerinin kapüşonuyla yüzlerini gizleyen 3 kişinin olayı gerçekleştirdiğini ve zanlılardan birinin iş yerinin karşısında tuvaletini yaptıktan sonra iç çamaşırını da burada bıraktığının saptandığı belirtildi.
DNA araştırmasından kimliği belirlendi
Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerince de DNA araştırması için iç çamaşırı ve dışkıdan örnek alındığı ve laboratuvar incelenmesi neticesinde şüphelinin F.K. olduğunun tespit edildi. Bunun üzerine polis ekiplerinin F.K. ile hareket eden Y.E. ve M.A.'yı da gözaltına aldı. Şüpheliler tutuklandı.