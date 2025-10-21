https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/bursada-2-kadin-bir-cocuga-hirsizlik-yaptirdi-guvenlik-kamerasi-goruntuleri-ortaya-cikti-1100342503.html

Bursa'da 2 kadın bir çocuğa hırsızlık yaptırdı: Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Bursa'da bir çiğ köfteci dükkanıönüne gelen 2 kadının iş yeri sahibini oyaladığını, içeriye giren bir çocuğun tezgahın arkasına geçerek kasadan paraları aldığı... 21.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-21T00:48+0300

2025-10-21T00:48+0300

2025-10-21T00:48+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/15/1100342723_0:0:1347:759_1920x0_80_0_0_98d87a651911ce9c80c0ddf23a672882.jpg

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan olayda bir iş yerinin sahibi, kasada para olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekiplerse dükkanın önüne gelen 2 kadının iş yeri sahibini oyaladığını, içeriye giren bir çocuğun tezgahın arkasına geçerek kasadan paraları aldığını gördü.Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çocuğun kasadan parayı aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

