Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/bursada-2-kadin-bir-cocuga-hirsizlik-yaptirdi-guvenlik-kamerasi-goruntuleri-ortaya-cikti-1100342503.html
Bursa'da 2 kadın bir çocuğa hırsızlık yaptırdı: Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Bursa'da 2 kadın bir çocuğa hırsızlık yaptırdı: Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Bursa'da bir çiğ köfteci dükkanıönüne gelen 2 kadının iş yeri sahibini oyaladığını, içeriye giren bir çocuğun tezgahın arkasına geçerek kasadan paraları aldığı... 21.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-21T00:48+0300
2025-10-21T00:48+0300
türki̇ye
bursa
soygun
çocuk
kadın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/15/1100342723_0:0:1347:759_1920x0_80_0_0_98d87a651911ce9c80c0ddf23a672882.jpg
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan olayda bir iş yerinin sahibi, kasada para olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekiplerse dükkanın önüne gelen 2 kadının iş yeri sahibini oyaladığını, içeriye giren bir çocuğun tezgahın arkasına geçerek kasadan paraları aldığını gördü.Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çocuğun kasadan parayı aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/denizlide-sap-alarmi-17-mahalle-karantinaya-alindi-1100339488.html
türki̇ye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/15/1100342723_190:0:1223:775_1920x0_80_0_0_aa31814d316ba2bca8033b114bee863f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bursa, soygun, çocuk, kadın
bursa, soygun, çocuk, kadın

Bursa'da 2 kadın bir çocuğa hırsızlık yaptırdı: Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

00:48 21.10.2025
© AA / Anadolu Ajansı videoBursa'da 2 kadın bir çocuğa hırsızlık yaptırdı: Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Bursa'da 2 kadın bir çocuğa hırsızlık yaptırdı: Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2025
© AA / Anadolu Ajansı video
Abone ol
Bursa'da bir çiğ köfteci dükkanıönüne gelen 2 kadının iş yeri sahibini oyaladığını, içeriye giren bir çocuğun tezgahın arkasına geçerek kasadan paraları aldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan olayda bir iş yerinin sahibi, kasada para olmadığını fark edince durumu polise bildirdi.
Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekiplerse dükkanın önüne gelen 2 kadının iş yeri sahibini oyaladığını, içeriye giren bir çocuğun tezgahın arkasına geçerek kasadan paraları aldığını gördü.
Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Çocuğun kasadan parayı aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Şap hastalığı alarmı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2025
TÜRKİYE
Denizli’de şap alarmı: 17 mahalle karantinaya alındı
Dün, 20:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала