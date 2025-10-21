https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/bursada-2-kadin-bir-cocuga-hirsizlik-yaptirdi-guvenlik-kamerasi-goruntuleri-ortaya-cikti-1100342503.html
Bursa'da 2 kadın bir çocuğa hırsızlık yaptırdı: Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Bursa'da 2 kadın bir çocuğa hırsızlık yaptırdı: Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Bursa'da bir çiğ köfteci dükkanıönüne gelen 2 kadının iş yeri sahibini oyaladığını, içeriye giren bir çocuğun tezgahın arkasına geçerek kasadan paraları aldığı... 21.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-21T00:48+0300
2025-10-21T00:48+0300
2025-10-21T00:48+0300
türki̇ye
bursa
soygun
çocuk
kadın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/15/1100342723_0:0:1347:759_1920x0_80_0_0_98d87a651911ce9c80c0ddf23a672882.jpg
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan olayda bir iş yerinin sahibi, kasada para olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekiplerse dükkanın önüne gelen 2 kadının iş yeri sahibini oyaladığını, içeriye giren bir çocuğun tezgahın arkasına geçerek kasadan paraları aldığını gördü.Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çocuğun kasadan parayı aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/denizlide-sap-alarmi-17-mahalle-karantinaya-alindi-1100339488.html
türki̇ye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/15/1100342723_190:0:1223:775_1920x0_80_0_0_aa31814d316ba2bca8033b114bee863f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bursa, soygun, çocuk, kadın
bursa, soygun, çocuk, kadın
Bursa'da 2 kadın bir çocuğa hırsızlık yaptırdı: Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Bursa'da bir çiğ köfteci dükkanıönüne gelen 2 kadının iş yeri sahibini oyaladığını, içeriye giren bir çocuğun tezgahın arkasına geçerek kasadan paraları aldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan olayda bir iş yerinin sahibi, kasada para olmadığını fark edince durumu polise bildirdi.
Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekiplerse dükkanın önüne gelen 2 kadının iş yeri sahibini oyaladığını, içeriye giren bir çocuğun tezgahın arkasına geçerek kasadan paraları aldığını gördü.
Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Çocuğun kasadan parayı aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.