Gençlik ve Spor Bakanlığı duyurdu: Yurt başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı duyurdu: Yurt başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan ve özel yetenek... 22.10.2025, Sputnik Türkiye

Yurt başvuru sonuçları açıklandı.Bakanlık duyurdu: Yurt başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?KYK ek yurt başvuruları, 13-17 Ekim 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Başvurular, ÖSYM ek kontenjan, özel yetenek sınavı, yatay-dikey geçiş, öğrenci değişim programları ve lisansüstü eğitim gibi farklı kategorilerdeki öğrencileri kapsadı. Değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından sonuçlar öğrencilerin erişimine açıldı.

