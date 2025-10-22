https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/genclik-ve-spor-bakanligi-duyurdu-yurt-basvuru-sonuclari-aciklandi-1100380479.html
Gençlik ve Spor Bakanlığı duyurdu: Yurt başvuru sonuçları açıklandı
Gençlik ve Spor Bakanlığı duyurdu: Yurt başvuru sonuçları açıklandı
Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan ve özel yetenek...
Yurt başvuru sonuçları açıklandı.Bakanlık duyurdu: Yurt başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?KYK ek yurt başvuruları, 13-17 Ekim 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Başvurular, ÖSYM ek kontenjan, özel yetenek sınavı, yatay-dikey geçiş, öğrenci değişim programları ve lisansüstü eğitim gibi farklı kategorilerdeki öğrencileri kapsadı. Değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından sonuçlar öğrencilerin erişimine açıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı duyurdu: Yurt başvuru sonuçları açıklandı
Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan ve özel yetenek öğrencileri için sonuçlar yayımlandı.
Yurt başvuru sonuçları açıklandı.
Bakanlık duyurdu: Yurt başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?
KYK ek yurt başvuruları, 13-17 Ekim 2025 tarihleri arasında alınmıştı.
Başvurular, ÖSYM ek kontenjan, özel yetenek sınavı, yatay-dikey geçiş, öğrenci değişim programları ve lisansüstü eğitim gibi farklı kategorilerdeki öğrencileri kapsadı.
Değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından sonuçlar öğrencilerin erişimine açıldı.