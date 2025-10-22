Türkiye
Gençlik ve Spor Bakanlığı duyurdu: Yurt başvuru sonuçları açıklandı
Gençlik ve Spor Bakanlığı duyurdu: Yurt başvuru sonuçları açıklandı
Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan ve özel yetenek... 22.10.2025, Sputnik Türkiye
Yurt başvuru sonuçları açıklandı.Bakanlık duyurdu: Yurt başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?KYK ek yurt başvuruları, 13-17 Ekim 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Başvurular, ÖSYM ek kontenjan, özel yetenek sınavı, yatay-dikey geçiş, öğrenci değişim programları ve lisansüstü eğitim gibi farklı kategorilerdeki öğrencileri kapsadı. Değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından sonuçlar öğrencilerin erişimine açıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/yok-baskani-acikladi-universitelerde-yeni-donem-egitim-suresi-kisalacak-mi-1099842580.html
okul pansiyonu, yurt odası
Ayrıntılar geliyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan ve özel yetenek öğrencileri için sonuçlar yayımlandı.
KYK ek yurt başvuruları, 13-17 Ekim 2025 tarihleri arasında alınmıştı.
Başvurular, ÖSYM ek kontenjan, özel yetenek sınavı, yatay-dikey geçiş, öğrenci değişim programları ve lisansüstü eğitim gibi farklı kategorilerdeki öğrencileri kapsadı.
Değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından sonuçlar öğrencilerin erişimine açıldı.
Üniversite - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2025
YÖK Başkanı açıkladı: Üniversitelerde yeni dönem, eğitim süresi kısalacak mı?
2 Ekim, 12:15
