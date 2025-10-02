https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/yok-baskani-acikladi-universitelerde-yeni-donem-egitim-suresi-kisalacak-mi-1099842580.html

YÖK Başkanı açıkladı: Üniversitelerde yeni dönem, eğitim süresi kısalacak mı?

YÖK Başkanı açıkladı: Üniversitelerde yeni dönem, eğitim süresi kısalacak mı?

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerde köklü değişikliklerin yolda olduğunu duyurdu. Ders programları sadeleşecek, yaz okulları... 02.10.2025, Sputnik Türkiye

Yükseköğretimde yeni dönemde önemli değişiklikler geliyor. Üniversitelerdeki ders programlarından yaz okullarına, mezuniyet puanından bölüm kontenjanlarına kadar birçok alan yeniden ele alınacak. Açıklamayı YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “2030’a Doğru Türk Yükseköğretiminin Yol Haritası Lansman Programı”nda yaptı.Ders programları sadeleşecekÖzvar, lisans programlarının ders yükünün hafifletileceğini belirterek, öğrencilerin araştırma temelli öğrenme modelleri ile daha üretken hale geleceğini söyledi. Öğrencilerin proje geliştirmelerine olanak sağlayacak bir sistemin hayata geçirileceğini vurguladı.Üniversite 3 yıl mı olacak?YÖK Başkanı, “Dileyen ve şartları yerine getiren öğrencilerin 3 yılda mezuniyetinin önünü açan düzenleme de gündeme alınacak” dedi. Özvar, bu düzenlemenin özellikle Avrupa’daki yükseköğretim standartlarıyla uyum sağlayacağını kaydetti.Özvar, yaz okullarının da yeniden şekilleneceğini belirterek, “Öğrenciler sadece başarısız oldukları dersleri değil, bir sonraki dönem alabilecekleri dersleri de yaz okulunda alabilmeliler” ifadelerini kullandı.AKTS sistemi yeniden ele alınacakDört yılda mezuniyet için gerekli olan 240 AKTS’nin gözden geçirileceğini söyleyen Özvar, Avrupa’da 180 krediyle mezun olunabildiğine dikkat çekti. Bu düzenlemenin mezuniyet süresini kısaltabileceğini dile getirdi.YÖK Başkanı, üniversitelerde kontenjan politikalarının yeniden belirleneceğini açıkladı. Özvar, özellikle eczacılık, diş hekimliği ve sağlık programlarında kontenjanların yeniden düzenleneceğini, devlet üniversitelerinde alınan kararların şimdi vakıf üniversitelerinde de uygulanacağını belirtti.Prof. Dr. Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:“Yükseköğretim sistemimizin önümüzdeki dönemde en temel önceliklerinden biri, öğrencilerimizi yalnızca teorik bilgiyle değil, beceri ve yetkinliklerle donatmak ve onları hayatın, bilimin ve mesleğin gerçekleriyle daha erken buluşturmaktır. Bu dönüşüm, yükseköğretim süresinin daha verimli kullanılmasını sağlayacak; mezunlarımız uluslararası standartlarla daha uyumlu, donanımlı ve üretken bireyler olarak öne çıkacaktır.”

