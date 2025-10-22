Türkiye
Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'de hangi isimler var?
Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'de hangi isimler var?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında sahasında Norveç'in zorlu ekiplerinden Bodo/Glimt ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde... 22.10.2025, Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile karşılaşacak.Sarı-kırmızılılar, Liverpool galibiyetinin ardından bu maçı da kazanarak puan sıralamasında avantajlı konuma yükselmek istiyor.Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?Muhtemel 11’lerGalatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, İlkay, Barış, OsimhenBodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan, Berg, Evjen, Fet, Auklend, Høgh, HaugenMaça dair notlarGalatasaray, RAMS Park’ta son 29 resmi maçta yenilmedi. Sarı-kırmızılı ekip, son mağlubiyetini geçen sezon Young Boys karşısında 1-0’lık skorla almıştı. Bodo/Glimt, tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında mücadele ediyor. Singo, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayacak.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında sahasında Norveç'in zorlu ekiplerinden Bodo/Glimt ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde Galatasaray'ın muhtemel 11'i ve maçın canlı yayın bilgileri belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile karşılaşacak.
Sarı-kırmızılılar, Liverpool galibiyetinin ardından bu maçı da kazanarak puan sıralamasında avantajlı konuma yükselmek istiyor.

Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

RAMS Park
22 Ekim Çarşamba, saat 19.45
TRT 1 ve Tabii platformu (canlı yayın)
Hakem: Michael Oliver

Muhtemel 11’ler

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, İlkay, Barış, Osimhen
Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan, Berg, Evjen, Fet, Auklend, Høgh, Haugen

Maça dair notlar

Galatasaray, RAMS Park’ta son 29 resmi maçta yenilmedi. Sarı-kırmızılı ekip, son mağlubiyetini geçen sezon Young Boys karşısında 1-0’lık skorla almıştı. Bodo/Glimt, tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında mücadele ediyor. Singo, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayacak.
