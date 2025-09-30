https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/kasimpasa-spor-kulubune-kayyum-atandi-1099804217.html
Kasımpaşa Spor Kulübü'ne kayyum atandı
Kasımpaşa Spor Kulübü'ne kayyum atandı
Can Holding soruşturması kapsamında, Ciner Grubu Başkanı Turgay Ciner’in sahibi olduğu Kasımpaşa Spor Kulübü’ne kayyum atandı. 30.09.2025, Sputnik Türkiye
Can Holding soruşturması kapsamında, Ciner Grup bünyesinde faaliyet gösteren 8 şirkete kayyum atandı. Kayyum atanan şirketler arasında Ciner Grubu Başkanı Turgay Ciner’in sahibi olduğu Kasımpaşa Spor Kulübü de yer aldı. Kayyum atanan şirketler şöyle:
Can Holding soruşturması kapsamında, Ciner Grubu Başkanı Turgay Ciner’in sahibi olduğu Kasımpaşa Spor Kulübü’ne kayyum atandı.
Can Holding soruşturması kapsamında, Ciner Grup bünyesinde faaliyet gösteren 8 şirkete kayyum atandı.
Kayyum atanan şirketler arasında Ciner Grubu Başkanı Turgay Ciner’in sahibi olduğu Kasımpaşa Spor Kulübü de yer aldı. Kayyum atanan şirketler şöyle:
Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. ve Tic. A.Ş. Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş. Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. Park Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Ciner Turizm Ticaret İnşaat Servis Hizmetleri A.Ş. Etz Maden Enerji Petrol San. ve Tic. A.Ş. Söğütözü İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.