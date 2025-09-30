https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/kasimpasa-spor-kulubune-kayyum-atandi-1099804217.html

Kasımpaşa Spor Kulübü'ne kayyum atandı

Can Holding soruşturması kapsamında, Ciner Grubu Başkanı Turgay Ciner’in sahibi olduğu Kasımpaşa Spor Kulübü’ne kayyum atandı. 30.09.2025, Sputnik Türkiye

Can Holding soruşturması kapsamında, Ciner Grup bünyesinde faaliyet gösteren 8 şirkete kayyum atandı. Kayyum atanan şirketler arasında Ciner Grubu Başkanı Turgay Ciner’in sahibi olduğu Kasımpaşa Spor Kulübü de yer aldı. Kayyum atanan şirketler şöyle:

kasımpaşa spor kulübü, kayyum, atama, kara para, kara para aklama