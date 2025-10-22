https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/flippo-ab-avrupayi-yok-etmeden-once-bitmeli--1100374714.html

Fransız siyasetçi Philippot: AB bizi öldürmeden biz onu öldürmeliyiz

Fransız siyasetçi Philippot: AB bizi öldürmeden biz onu öldürmeliyiz

Sputnik Türkiye

22.10.2025

Fransız ‘Yurtseverler’ partisinin lideri Florian Philippot, sosyal medya platformunda, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya karşıtı politikasının aslında Avrupa ülkelerine zarar verdiğini belirtti.Konuşmasında Flippo, şunları söyledi:Flippo, Avrupa halkının ‘AB’yi bitirmesi gerektiğini’ ekleyerek, aksi takdirde hayatlarını mahvedeceğini söyledi. Rusya’da daha önce de Batı’nın birkaç yıldır uygulamaya başladığı ve giderek artırdığı yaptırım baskısına karşı ülkenin dayanabileceği belirtilmişti. Moskova, Batı’nın Rusya’ya karşı yaptırımların başarısızlığını kabul edecek cesareti olmadığını vurgulamıştı. Batı ülkelerinde de Rusya karşıtı yaptırımların etkisiz olduğuna dair görüşler sıkça dile getirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise daha önce, Rusya’yı caydırma ve zayıflatma politikasının Batı için uzun vadeli bir strateji olduğunu belirtmişti. Putin yaptırımların tüm dünya ekonomisine ciddi bir darbe vurduğunu söylemiş, Batı’nın temel amacı milyonlarca insanın yaşamını zorlaştırmak olduğunu vurgulamıştı.

