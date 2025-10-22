https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/flippo-ab-avrupayi-yok-etmeden-once-bitmeli--1100374714.html
Fransız siyasetçi Philippot: AB bizi öldürmeden biz onu öldürmeliyiz
Fransız siyasetçi Philippot: AB bizi öldürmeden biz onu öldürmeliyiz
Sputnik Türkiye
Fransız ‘Yurtseverler’ partisinin lideri Florian Filippo, AB'nin Avrupa'yı yok etmeden önce bitmesi gerektiğini ifade ederek, birliğin her barış fırsatını... 22.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-22T02:52+0300
2025-10-22T02:52+0300
2025-10-22T02:56+0300
dünya
avrupa
florian filippo
rusya
batı
moskova
ab
avrupa birliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099210713_0:24:1440:834_1920x0_80_0_0_895368e1691c01f9c5ed8401f3480105.jpg
Fransız ‘Yurtseverler’ partisinin lideri Florian Philippot, sosyal medya platformunda, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya karşıtı politikasının aslında Avrupa ülkelerine zarar verdiğini belirtti.Konuşmasında Flippo, şunları söyledi:Flippo, Avrupa halkının ‘AB’yi bitirmesi gerektiğini’ ekleyerek, aksi takdirde hayatlarını mahvedeceğini söyledi. Rusya’da daha önce de Batı’nın birkaç yıldır uygulamaya başladığı ve giderek artırdığı yaptırım baskısına karşı ülkenin dayanabileceği belirtilmişti. Moskova, Batı’nın Rusya’ya karşı yaptırımların başarısızlığını kabul edecek cesareti olmadığını vurgulamıştı. Batı ülkelerinde de Rusya karşıtı yaptırımların etkisiz olduğuna dair görüşler sıkça dile getirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise daha önce, Rusya’yı caydırma ve zayıflatma politikasının Batı için uzun vadeli bir strateji olduğunu belirtmişti. Putin yaptırımların tüm dünya ekonomisine ciddi bir darbe vurduğunu söylemiş, Batı’nın temel amacı milyonlarca insanın yaşamını zorlaştırmak olduğunu vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/rdif-baskani-dmitriyev-savas-kiskirticilari-rusya-abd-zirvesinden-cok-korkuyor-1100374397.html
rusya
batı
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099210713_149:0:1292:857_1920x0_80_0_0_a46c734f6e5c20c9f38c83c7fbc9ccee.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, florian filippo, rusya, batı, moskova, ab, avrupa birliği
avrupa, florian filippo, rusya, batı, moskova, ab, avrupa birliği
Fransız siyasetçi Philippot: AB bizi öldürmeden biz onu öldürmeliyiz
02:52 22.10.2025 (güncellendi: 02:56 22.10.2025)
Fransız ‘Yurtseverler’ partisinin lideri Florian Filippo, AB'nin Avrupa'yı yok etmeden önce bitmesi gerektiğini ifade ederek, birliğin her barış fırsatını sabote ettiğini söyledi.
Fransız ‘Yurtseverler’ partisinin lideri Florian Philippot, sosyal medya platformunda, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya karşıtı politikasının aslında Avrupa ülkelerine zarar verdiğini belirtti.
Konuşmasında Flippo, şunları söyledi:
AB mümkün olduğu her yerde barışı sistematik olarak sabote ediyor! Kendi ekonomisini bile feda etmek pahasına, Rusya karşıtı paranoyak hezeyanlarına kapılıyor! AB bizi öldürmeden biz onu öldürmeliyiz.
Flippo, Avrupa halkının ‘AB’yi bitirmesi gerektiğini’ ekleyerek, aksi takdirde hayatlarını mahvedeceğini söyledi.
Rusya’da daha önce de Batı’nın birkaç yıldır uygulamaya başladığı ve giderek artırdığı yaptırım baskısına karşı ülkenin dayanabileceği belirtilmişti.
Moskova, Batı’nın Rusya’ya karşı yaptırımların başarısızlığını kabul edecek cesareti olmadığını vurgulamıştı. Batı ülkelerinde de Rusya karşıtı yaptırımların etkisiz olduğuna dair görüşler sıkça dile getirilmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise daha önce, Rusya’yı caydırma ve zayıflatma politikasının Batı için uzun vadeli bir strateji olduğunu belirtmişti. Putin yaptırımların tüm dünya ekonomisine ciddi bir darbe vurduğunu söylemiş, Batı’nın temel amacı milyonlarca insanın yaşamını zorlaştırmak olduğunu vurgulamıştı.