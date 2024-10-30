https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/kizilay-eski-baskani-kerem-kinikin-kizi-fatma-zehra-kinik-ilk-kez-hakim-karsisina-cikti-1089857469.html
Kızılay eski Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık ilk kez hakim karşısına çıktı
Kızılay eski Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık ilk kez hakim karşısına çıktı
Sputnik Türkiye
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık, 17 yaşındaki motosikletli gence çarparak hayatını kaybettiği kazayla ilgili ilk kez hakim karşısına... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T18:14+0300
2024-10-30T18:14+0300
2024-10-30T18:14+0300
türkiye
zehra kınık
kerem kınık
kızılay
trafik kazası
motosiklet
dava
duruşma
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Beykoz'da arabasıyla 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki'nin kullandığı motosiklete çarparak ölümüne neden olan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık, 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. 9 Temmuz'da meydana gelen kazada, Fatma Zehra Kınık kullandığı araçla, 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki’nin kullandığı motosiklete çarpmıştı. Çeki’nin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin Fatma Zehra Kınık hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca "Taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. Davanın ilk celsesi Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma sonrasında arbede yaşandıDuruşmaya, tutuksuz sanık Fatma Zehra Kınık, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Suça sürüklenen çocuk Y.S.Ö.'nün (17) 18 yaşından küçük olması nedeniyle duruşma kapalı görüldü. Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.Duruşma sonrasında müşteki taraf, duruşma salonundan çıkan tutuksuz sanık Fatma Zehra Kınık'a saldırmaya çalıştı. Polislerin müdahalesiyle durdurulan şahıslar, bu kez de kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı. Duruma polisler ve adliyedeki güvenlik görevlileri müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/zehra-kinik-demir-hakkinda-15-yila-kadar-hapis-cezasi-talebiyle-duzenlenen-iddianame-kabul-edildi-1086585291.html
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Kızılay eski Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık ilk kez hakim karşısına çıktı
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık, 17 yaşındaki motosikletli gence çarparak hayatını kaybettiği kazayla ilgili ilk kez hakim karşısına çıktı. Kınık 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanırken duruşma sonrasında arbede yaşandı.
Beykoz'da arabasıyla 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki'nin kullandığı motosiklete çarparak ölümüne neden olan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık, 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı.
9 Temmuz'da meydana gelen kazada, Fatma Zehra Kınık kullandığı araçla, 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki’nin kullandığı motosiklete çarpmıştı. Çeki’nin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin Fatma Zehra Kınık hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca "Taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. Davanın ilk celsesi Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Duruşma sonrasında arbede yaşandı
Duruşmaya, tutuksuz sanık Fatma Zehra Kınık, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Suça sürüklenen çocuk Y.S.Ö.'nün (17) 18 yaşından küçük olması nedeniyle duruşma kapalı görüldü. Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Duruşma sonrasında müşteki taraf, duruşma salonundan çıkan tutuksuz sanık Fatma Zehra Kınık'a saldırmaya çalıştı. Polislerin müdahalesiyle durdurulan şahıslar, bu kez de kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı. Duruma polisler ve adliyedeki güvenlik görevlileri müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.