Mezarlıktan çalınan 81 mermer evin bahçesinde bulundu: Şüpheli serbest bırakıldı
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde mezarlıktan çaldığı mermerleri evinin bahçesinde kullandığı öne sürülen M.B., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli... 22.10.2025
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen olayda, mezarlıktan çalınan mermerleri evinin bahçesinde kullandığı öne sürülen kişi gözaltına alındı. Hayrabolu Mezarlığı’nda bazı kabirlerin mermer kısımlarının yerinde olmadığını fark eden görevliler, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi.Polis ekipleri şüpheliyi evinde yakaladıİhbar üzerine harekete geçen Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede yaptığı incelemeler sonucunda şüpheli olarak M.B. isimli kişiyi tespit etti. Yapılan baskında şüpheli, evinde gözaltına alındı. Ekiplerin evin bahçesinde yaptığı aramada, mezarlıklardan çalındığı belirlenen 81 parça mermer bulundu.Mermerler Mezarlıklar Müdürlüğü'ne teslim edildiEvde bulunan mermerler, yapılan tespitlerin ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı ekiplerine teslim edildi.Şüpheli adli kontrolle serbest kaldıEmniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
10:46 22.10.2025
© AATekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kabir mermerlerini çalarak evinin bahçesinde kullandığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kabir mermerlerini çalarak evinin bahçesinde kullandığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
© AA
Abone ol
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde mezarlıktan çaldığı mermerleri evinin bahçesinde kullandığı öne sürülen M.B., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Evde bulunan 81 parça mermer yeniden mezarlık yetkililerine teslim edildi.
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen olayda, mezarlıktan çalınan mermerleri evinin bahçesinde kullandığı öne sürülen kişi gözaltına alındı. Hayrabolu Mezarlığı’nda bazı kabirlerin mermer kısımlarının yerinde olmadığını fark eden görevliler, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi.

Polis ekipleri şüpheliyi evinde yakaladı

İhbar üzerine harekete geçen Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede yaptığı incelemeler sonucunda şüpheli olarak M.B. isimli kişiyi tespit etti. Yapılan baskında şüpheli, evinde gözaltına alındı. Ekiplerin evin bahçesinde yaptığı aramada, mezarlıklardan çalındığı belirlenen 81 parça mermer bulundu.

Mermerler Mezarlıklar Müdürlüğü'ne teslim edildi

Evde bulunan mermerler, yapılan tespitlerin ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı ekiplerine teslim edildi.

Şüpheli adli kontrolle serbest kaldı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
