Mezarlıktan çalınan 81 mermer evin bahçesinde bulundu: Şüpheli serbest bırakıldı

Mezarlıktan çalınan 81 mermer evin bahçesinde bulundu: Şüpheli serbest bırakıldı

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde mezarlıktan çaldığı mermerleri evinin bahçesinde kullandığı öne sürülen M.B., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli... 22.10.2025, Sputnik Türkiye

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen olayda, mezarlıktan çalınan mermerleri evinin bahçesinde kullandığı öne sürülen kişi gözaltına alındı. Hayrabolu Mezarlığı’nda bazı kabirlerin mermer kısımlarının yerinde olmadığını fark eden görevliler, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi.Polis ekipleri şüpheliyi evinde yakaladıİhbar üzerine harekete geçen Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede yaptığı incelemeler sonucunda şüpheli olarak M.B. isimli kişiyi tespit etti. Yapılan baskında şüpheli, evinde gözaltına alındı. Ekiplerin evin bahçesinde yaptığı aramada, mezarlıklardan çalındığı belirlenen 81 parça mermer bulundu.Mermerler Mezarlıklar Müdürlüğü'ne teslim edildiEvde bulunan mermerler, yapılan tespitlerin ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı ekiplerine teslim edildi.Şüpheli adli kontrolle serbest kaldıEmniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

