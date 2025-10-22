Türkiye
Putin yönetti: Rusya Stratejik Nükleer Kuvvetleri'nden tatbikat
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/danistaydan-eyt-karari-resen-emekliligi-hukuka-aykiri-buldu-1100387172.html
Danıştay’dan EYT kararı: Resen emekliliği hukuka aykırı buldu
Danıştay’dan EYT kararı: Resen emekliliği hukuka aykırı buldu
Sputnik Türkiye
Danıştay, EYT düzenlemesi kapsamında 'resen emekliliğe' sevk edilen bir kişinin sözleşmesinin feshini hukuka aykırı bularak iptal etti. 22.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-22T13:37+0300
2025-10-22T13:37+0300
türki̇ye
danıştay
eyt
emeklilik
resen emeklilik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/15/1073794474_0:0:717:403_1920x0_80_0_0_e67b892fa9361c1bcffba583be25ca77.jpg
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında resen emekliliğe sevk edilen Eğitim-Bir-Sen üyesi idari destek görevlisinin sözleşme feshi işlemi hukuka aykırı bulundu. Danıştay bu işlemi iptal etti. Kararında da Danıştay, erken emeklilik hakkının isteğe bağlı olduğu, talep olmadan resen emekliye ayırmanın hukuken mümkün olmadığının altını çizdiKişinin talebi vurgusu yapıldı Danıştay 12. Dairesi'nin gerekçeli kararında, erken emeklilik hakkının isteğe bağlı istisnai bir hak olarak sonradan düzenlendiğine işaret edilerek, erken emeklilikten yaş dışındaki diğer şartlar sağlansa bile ancak kişinin talebi halinde yararlanılabileceğine vurgu yapıldı. Ekonomim'in haberine göre, Danıştay kararında, "erken emeklilik hakkının isteğe bağlı olduğu, talep olmadan resen emekliye ayırmanın hukuken mümkün olmadığı" vurgulandı.Kararda, "Anılan kanuni düzenlemenin, ilgililerin aleyhine olacak biçimde resen emekliye ayırma şeklinde yorumlanması ve uygulanması hukuken mümkün değildir" ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/yargida-esek-gibi-bakacaksin-tartismasi-son-karari-yargitay-ceza-genel-kurulu-verecek-1100262595.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/15/1073794474_27:0:675:486_1920x0_80_0_0_1f3730eb7bce3abbd1f16328719f8631.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
danıştay, eyt, emeklilik, resen emeklilik
danıştay, eyt, emeklilik, resen emeklilik

Danıştay’dan EYT kararı: Resen emekliliği hukuka aykırı buldu

13:37 22.10.2025
© AADanıştay
Danıştay - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2025
© AA
Abone ol
Danıştay, EYT düzenlemesi kapsamında 'resen emekliliğe' sevk edilen bir kişinin sözleşmesinin feshini hukuka aykırı bularak iptal etti.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında resen emekliliğe sevk edilen Eğitim-Bir-Sen üyesi idari destek görevlisinin sözleşme feshi işlemi hukuka aykırı bulundu. Danıştay bu işlemi iptal etti. Kararında da Danıştay, erken emeklilik hakkının isteğe bağlı olduğu, talep olmadan resen emekliye ayırmanın hukuken mümkün olmadığının altını çizdi

Kişinin talebi vurgusu yapıldı

Danıştay 12. Dairesi'nin gerekçeli kararında, erken emeklilik hakkının isteğe bağlı istisnai bir hak olarak sonradan düzenlendiğine işaret edilerek, erken emeklilikten yaş dışındaki diğer şartlar sağlansa bile ancak kişinin talebi halinde yararlanılabileceğine vurgu yapıldı. Ekonomim'in haberine göre, Danıştay kararında, "erken emeklilik hakkının isteğe bağlı olduğu, talep olmadan resen emekliye ayırmanın hukuken mümkün olmadığı" vurgulandı.
Kararda, "Anılan kanuni düzenlemenin, ilgililerin aleyhine olacak biçimde resen emekliye ayırma şeklinde yorumlanması ve uygulanması hukuken mümkün değildir" ifadelerine yer verildi.

Resen emeklilik, kamu görevlisinin kendi isteği dışında, bağlı olduğu kurum tarafından zorunlu olarak emekliye sevk edilmesi anlamına geliyor.

Yargıtay - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2025
YAŞAM
Yargıda, 'eşek gibi bakacaksın' tartışması: Son kararı Yargıtay Ceza Genel Kurulu verecek
17 Ekim, 11:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала