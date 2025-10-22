https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/danistaydan-eyt-karari-resen-emekliligi-hukuka-aykiri-buldu-1100387172.html

Danıştay’dan EYT kararı: Resen emekliliği hukuka aykırı buldu

Danıştay, EYT düzenlemesi kapsamında 'resen emekliliğe' sevk edilen bir kişinin sözleşmesinin feshini hukuka aykırı bularak iptal etti. 22.10.2025, Sputnik Türkiye

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında resen emekliliğe sevk edilen Eğitim-Bir-Sen üyesi idari destek görevlisinin sözleşme feshi işlemi hukuka aykırı bulundu. Danıştay bu işlemi iptal etti. Kararında da Danıştay, erken emeklilik hakkının isteğe bağlı olduğu, talep olmadan resen emekliye ayırmanın hukuken mümkün olmadığının altını çizdiKişinin talebi vurgusu yapıldı Danıştay 12. Dairesi'nin gerekçeli kararında, erken emeklilik hakkının isteğe bağlı istisnai bir hak olarak sonradan düzenlendiğine işaret edilerek, erken emeklilikten yaş dışındaki diğer şartlar sağlansa bile ancak kişinin talebi halinde yararlanılabileceğine vurgu yapıldı. Ekonomim'in haberine göre, Danıştay kararında, "erken emeklilik hakkının isteğe bağlı olduğu, talep olmadan resen emekliye ayırmanın hukuken mümkün olmadığı" vurgulandı.Kararda, "Anılan kanuni düzenlemenin, ilgililerin aleyhine olacak biçimde resen emekliye ayırma şeklinde yorumlanması ve uygulanması hukuken mümkün değildir" ifadelerine yer verildi.

