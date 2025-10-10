https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/mahkeme-kararini-acikladi-bayrampasa-belediye-baskanvekilligi-secimi-iptal-edildi-1100092316.html

Mahkeme kararını açıkladı: Bayrampaşa Belediye Başkanvekilliği seçimi iptal edildi

Mahkeme kararını açıkladı: Bayrampaşa Belediye Başkanvekilliği seçimi iptal edildi

Bayrampaşa Belediye Başkanvekilliği seçimi iptal edildi. Mahkeme, CHP'li İbrahim Kahraman'ın kurayla kazandığı seçime AK Parti'nin itirazını kabul etti. 10.10.2025

İstanbul 8. İdare Mahkemesi, CHP’nin kazandığı Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçimlerinin yürütmesini durdurdu. Mahkeme, CHP'li İbrahim Kahraman'ın kurayla kazandığı seçime AK Parti'nin itirazını kabul etti.Ne olmuştu?Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun tutuklanmasının ardından Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği için seçime gidilmiş, oylamadaki eşitliğin ardından CHP’nin adayı İbrahim Kahraman kura sonucunca Başkan Vekili olmuştu.AK Parti'nin adayı İbrahim Akın’ın seçimin iptali için karşı dava açmıştı. O davada ara karar çıktı. İstanbul 8. İdare Mahkemesi kesin karar çıkana kadar seçimlerin askıya alınmasına karar verdi.

