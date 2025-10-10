Türkiye
Bursa'da yeni su kesintileri duyurusu: Hangi ilçelerde su gidecek, kesinti ne kadar sürecek?
Bursa'da yeni su kesintileri duyurusu: Hangi ilçelerde su gidecek, kesinti ne kadar sürecek?
Bursa'da, baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi nedeniyle 11-16 Ekim tarihlerinde olmak üzere 6 gün planlı su kesintisi uygulanacak. 10.10.2025, Sputnik Türkiye
Bursa'da su kritik düzeyde. Baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi nedeniyle 11-16 Ekim tarihlerinde planlı su kesintisi uygulanacak.Bursa'da 6 gün su kesilecek: Hangi mahallelerde su gidecek?Bursa Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, söz konusu kesintiler günlük 12 saati geçmemek kaydıyla Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerine bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak gerçekleştirilecek.Su tasarrufu sağlanması amaçlanıyor: Hastaneler etkilenmeyecekGünlük 100 bin metreküp su tasarrufu sağlanması hedeflenen kesintilerden, Bursa Şehir Hastanesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi ile devlet hastaneleri etkilenmeyecek.Kentte, 1-10 Ekim'de de belli saatlerde su kesintileri uygulanacağı duyurulmuştu.Bursa'nın ne kadar suyu kaldı? Bursa baraj doluluk oranları 10 EkimBursa'nın baraj doluluk oranı 0.67'ye düştü.
