Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/arastirma-ortaya-koydu-kucuk-cocuklar-en-fazla-mikrop-tasiyan-grup-1100396634.html
Araştırma ortaya koydu: Küçük çocuklar en fazla mikrop taşıyan grup
Araştırma ortaya koydu: Küçük çocuklar en fazla mikrop taşıyan grup
Sputnik Türkiye
Yeni bir araştırma, okul öncesi yaş grubundaki çocukların daha fazla mikrop taşıdığını ve yıl boyunca en çok hastalanan grup olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar... 22.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-22T17:24+0300
2025-10-22T17:24+0300
sağlik
çocuk
hastalık
okul öncesi eğitim
okul
virüs
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/16/1100396445_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_1d98c973c389dbc50f130670a883964b.jpg
Sonbahar aylarıyla birlikte öksürük, burun akıntısı ve ateş tekrar evlerin gündemine girerken, yeni bir çalışma küçük çocukların gerçekten de 'en mikrop dolu' yaş grubu olduğunu doğruladı. ABD’de yapılan ve Pediatrics dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, 3-10 yaş arası çocuklar, daha büyük öğrenciler ve öğretmenlere kıyasla çok daha fazla virüs taşıyor. Araştırmayı yöneten çocuk doktoru Dr. Jennifer Goldman, “Küçük çocuklar yılda 10’a kadar solunum yolu enfeksiyonu geçirebilir. Çünkü bağışıklık sistemleri ilk kez pek çok virüsle tanışıyor” dedi.Her 10 küçük çocuktan dokuzu virüs taşıyor Kasım 2022 – Mayıs 2023 arasında 800’den fazla öğrenci ve okul personelinden alınan örnekleri inceleyen bilim insanları, katılımcıların yüzde 85’inde en az bir solunum yolu virüsü tespit etti. En dikkat çekici sonuç ise okul öncesi yaş grubundan geldi. 3-5 yaş arası çocukların yüzde 92’sinde virüs saptandı. Ortaokul öğrencilerinde bu oran yüzde 86, lise öğrencilerinde ise yüzde 77 oldu. Hastalıkları önlemenin basit ama etkili yolları Uzmanlara göre okul çağındaki çocukları hastalıklardan tamamen korumak zor, ancak bazı alışkanlıklar riski azaltabiliyor. Ellerin sık yıkanması, aşıların güncel tutulması, öksürürken ağız ve burun kapatılması, ellerin yüze temasının azaltılması. Dr. Torres, “Ebeveynler çocuklarının her ay hasta olduğunu düşünebilir ama bu normaldir” diyerek ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/bilim-insanlari-duyurdu-cilt-kanseri-riskini-yariya-indiren-vitamin-dogrulandi-1100338563.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/16/1100396445_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_8cadfade9612184aec5dbb31e55c1108.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çocuk, hastalık, okul öncesi eğitim, okul, virüs
çocuk, hastalık, okul öncesi eğitim, okul, virüs

Araştırma ortaya koydu: Küçük çocuklar en fazla mikrop taşıyan grup

17:24 22.10.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturçocuk hasta
çocuk hasta - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Yeni bir araştırma, okul öncesi yaş grubundaki çocukların daha fazla mikrop taşıdığını ve yıl boyunca en çok hastalanan grup olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, çocukların bağışıklık sisteminin bu yaşlarda 'eğitimden geçtiğini' söylüyor.
Sonbahar aylarıyla birlikte öksürük, burun akıntısı ve ateş tekrar evlerin gündemine girerken, yeni bir çalışma küçük çocukların gerçekten de 'en mikrop dolu' yaş grubu olduğunu doğruladı. ABD’de yapılan ve Pediatrics dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, 3-10 yaş arası çocuklar, daha büyük öğrenciler ve öğretmenlere kıyasla çok daha fazla virüs taşıyor. Araştırmayı yöneten çocuk doktoru Dr. Jennifer Goldman, “Küçük çocuklar yılda 10’a kadar solunum yolu enfeksiyonu geçirebilir. Çünkü bağışıklık sistemleri ilk kez pek çok virüsle tanışıyor” dedi.

Her 10 küçük çocuktan dokuzu virüs taşıyor

Kasım 2022 – Mayıs 2023 arasında 800’den fazla öğrenci ve okul personelinden alınan örnekleri inceleyen bilim insanları, katılımcıların yüzde 85’inde en az bir solunum yolu virüsü tespit etti. En dikkat çekici sonuç ise okul öncesi yaş grubundan geldi. 3-5 yaş arası çocukların yüzde 92’sinde virüs saptandı. Ortaokul öğrencilerinde bu oran yüzde 86, lise öğrencilerinde ise yüzde 77 oldu.

Hastalıkları önlemenin basit ama etkili yolları

Uzmanlara göre okul çağındaki çocukları hastalıklardan tamamen korumak zor, ancak bazı alışkanlıklar riski azaltabiliyor. Ellerin sık yıkanması, aşıların güncel tutulması, öksürürken ağız ve burun kapatılması, ellerin yüze temasının azaltılması. Dr. Torres, “Ebeveynler çocuklarının her ay hasta olduğunu düşünebilir ama bu normaldir” diyerek ekledi.
Çinko, A vitamini ve D vitamini beyne zarar verebilir - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2025
SAĞLIK
Bilim insanları duyurdu: Cilt kanseri riskini yarıya indiren vitamin doğrulandı
20 Ekim, 19:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала