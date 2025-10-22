https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/arastirma-ortaya-koydu-kucuk-cocuklar-en-fazla-mikrop-tasiyan-grup-1100396634.html

Araştırma ortaya koydu: Küçük çocuklar en fazla mikrop taşıyan grup

Araştırma ortaya koydu: Küçük çocuklar en fazla mikrop taşıyan grup

22.10.2025

Sonbahar aylarıyla birlikte öksürük, burun akıntısı ve ateş tekrar evlerin gündemine girerken, yeni bir çalışma küçük çocukların gerçekten de 'en mikrop dolu' yaş grubu olduğunu doğruladı. ABD’de yapılan ve Pediatrics dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, 3-10 yaş arası çocuklar, daha büyük öğrenciler ve öğretmenlere kıyasla çok daha fazla virüs taşıyor. Araştırmayı yöneten çocuk doktoru Dr. Jennifer Goldman, “Küçük çocuklar yılda 10’a kadar solunum yolu enfeksiyonu geçirebilir. Çünkü bağışıklık sistemleri ilk kez pek çok virüsle tanışıyor” dedi.Her 10 küçük çocuktan dokuzu virüs taşıyor Kasım 2022 – Mayıs 2023 arasında 800’den fazla öğrenci ve okul personelinden alınan örnekleri inceleyen bilim insanları, katılımcıların yüzde 85’inde en az bir solunum yolu virüsü tespit etti. En dikkat çekici sonuç ise okul öncesi yaş grubundan geldi. 3-5 yaş arası çocukların yüzde 92’sinde virüs saptandı. Ortaokul öğrencilerinde bu oran yüzde 86, lise öğrencilerinde ise yüzde 77 oldu. Hastalıkları önlemenin basit ama etkili yolları Uzmanlara göre okul çağındaki çocukları hastalıklardan tamamen korumak zor, ancak bazı alışkanlıklar riski azaltabiliyor. Ellerin sık yıkanması, aşıların güncel tutulması, öksürürken ağız ve burun kapatılması, ellerin yüze temasının azaltılması. Dr. Torres, “Ebeveynler çocuklarının her ay hasta olduğunu düşünebilir ama bu normaldir” diyerek ekledi.

