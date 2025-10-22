https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/annesi-toprak-razgatlioglunu-anlatti-yarislarini-heyecandan-seyredemiyorum-birinci-olunca-her-1100392099.html

Annesi, Toprak Razgatlıoğlu'nu anlattı: Yarışlarını heyecandan seyredemiyorum, birinci olunca her zamanki gibi ağladım

Toprak Razgatlıoğlu'nun annesi Belgin Ulgan ile ağabeyi Tümay Razgatlıoğlu bir kez daha dünya şampiyonu olan Toprak'ı değerlendirdi.

2025 Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'nu ailesi anlattı. 'Yarışta düştüğünü görünce tansiyonum fırladı'Anne Belgin Ulgan, oğlunun yarışlarını heyecanından dolayı seyredemediğini belirterek, 2025 şampiyonluk yolunda İspanya'da Superpole yarışında Toprak'ın rakibinin teması sonucunda düşmesine ilişkin yaşadığı duygularla ilgili "Ben zaten yarışlarını seyredemiyorum ama düştüğünde tansiyonum fırladı, elim ayağım titredi. Böyle kendimden geçtim. Zaten bir şey yapacaklarını bekliyordum ama Allah'a çok şükür bir şey olmadı. Son yarış da çok güzel geçti." diye konuştu.'Her zamanki gibi ağladım'2021 ve 2024'ten sonra İspanya'da Jerez Pisti'nde 19 Ekim Pazar günü son yarışta 3. olarak 2025 Dünya Superbike şampiyonluğunu da kazandığını görünce, pistte kutlamalar yapılırken neler hissettiğine dair de anne Belgin Ulgan, "Ağladım, her zamanki gibi ağladım, çok mutlu oldum, çok sevindim. Keşke babası da görseydi, zaten her birincilikte, şampiyonlukta ilk aklımıza gelen de o." dedi.'Yarım saat bir yerde oturamaz'Dünya Superbike'ta 3 kez dünya şampiyonluğu kazanan ilk Türk sporcu unvanının sahibi Toprak'ın çocukluğuna dair soruya da annesi, "Aynen böyle, yerinde duramayan bir çocuktu, hiç bir zaman yerinde duramazdı. Toprak, yarım saat bir yerde oturamaz, hep hareket halinde olacak." şeklinde yanıt verdi.'Mercimek çorbası ile tarhana çorbası ister'Toprak, 7 yaşında ilk motosiklete binmeye başladığında bir gün şampiyon olacağını hayal edip etmediğine yönelik de Belgin Ulgan, "Babası hayal ediyordu da benimkisi anne yüreği zaten yarışmasını da korkudan çok fazla istemiyordum." dedi.Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışlar gereği uzun süreler yurt dışında olduktan sonra Türkiye'ye gelip annesiyle buluştuğunda ilk istediğinin ne olduğu sorusu üzerine de Belgin Ulgan, "Çorba istiyor. Mercimek çorbası ile tarhana çorbası ister. Yemek olarak da Toprak, yemek seçmez ama diyette olduğu için çok fazla yemek yapamıyoruz. Çorba, tavuk, pilav. Ana-oğul fazla bir şey de yapamıyoruz şu sıra, yarışlardan gelince ya İstanbul'da ya röportajda ya da reklam çekiminde oluyor." ifadelerini kullandı.

i̇stanbul

